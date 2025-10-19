Tekniker & Restaurangbiträde Lindesberg
2025-10-19
Om jobbet
Main Event slår äntligen upp portarna i Lindesberg, stans häftigaste arbetsplats! Vi söker en mycket ansvarsfull person som ska ha koll på flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vi söker dig som:
Gärna har erfarenhet av restaurangbranschen samt är TEKNISKT KUNNIG! Du kommer att ta ansvar för att restaurangens olika delar ska flyta på samtidigt som bowlingen behöver skötas om tekniskt.
Som bowlingtekninker/restaurangbiträde arbetar du i den dagliga driften med att sköta vår bowlingutrustning, stå i baren, servera mat eller utföra andra typer av serviceinsatser och underhåll. Allt med målet att ge våra besökare en enastående upplevelse på ortens främsta mötesplats.
Du är tillsammans med två andra heltidspersonal vårt främsta ansikte utåt vilket innebär höga förväntningar på serviceförmåga, positiv attityd och initiativförmåga.
Då du kommer arbeta med våra bowlingbanor behöver du ha en mindre teknisk läggning och inte vara främmande för att arbeta med maskiner och underhåll.
Som person är du resultatinriktad, strategisk och tar ett självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, såväl i framgång som i motgång. Du har en mycket god samarbetsförmåga och du agerar lyhört och uppmärksamt på andra människor.
Tjänsten passar dig som gillar att ha olika arbetsuppgifter och drivs av att skapa resultat och ta ansvar för att saker ska rulla smidigt.
Vad vi erbjuder dig:
En häftig miljö där mat, dryck, aktiviteter, sport och nattklubb skapar en härlig atmosfär och där den familjära stämningen ska genomsyra hela personalen från baren till servisen till köket.
OBS!! Märk din ansökan med: Tekniker/restaurangbiträde Lindesberg
Arbetstid:
Dagtid, kvällar, helg etc.
Start för anställning: Snarast möjligt
Start för anställning: Snarast möjligt
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: office@mainevent.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker/restaurang Lindesberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Nordic Amusement Group AB
711 34 LINDESBERG
Main Event i Lindesberg
Ebba Karami OFFICE@MAINEVENT.SE 0709555766
