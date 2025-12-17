Tekniker inom TV-reparation - Linköping
2025-12-17
Är du tekniskt intresserad och gillar praktiskt arbete? Vi söker en tekniker till TV-reparation i Linköping med start januari 2026. Heltid, dagtid och möjlighet till tillsvidareanställning samt övergång till kund efter 6 månader.
Nu söker vi en teknisk stjärna i rollen som TV-reparatör - start januari 2026 på heltid med möjlighet till tillsvidareanställning
Är du tekniskt intresserad och gillar att felsöka, laga och förstå hur teknik fungerar? Vi söker nu en tekniker till reparation av TV-apparater med start i januari 2026. Tjänsten är på heltid och innebär arbete hos kund med möjlighet till tillsvidareanställning samt övergång till anställning hos kund efter cirka 6 månader.
Som tekniker kommer du att arbeta med felsökning, reparation och underhåll av TV-apparater. Du ansvarar för att identifiera tekniska fel, åtgärda dessa samt säkerställa att produkterna håller hög kvalitet innan de lämnas tillbaka till kund. I rollen ingår även hantering och beställning av reservdelar.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
• Omfattning: Heltid
• Start: Januari 2026
• Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid
• Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till tillsvidare
• Möjlighet: Övergång till anställning hos kund efter ca 6 månader
DETTA SÖKER VI
Du är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och strukturerat. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av TV-reparation, men ett tekniskt intresse och viljan att lära är avgörande. Har du tidigare erfarenhet av reparation, elektronik eller felsökning är det meriterande.
Manualer och dokumentation är till stor del på engelska, vilket gör att du behöver ha god förståelse för både svenska och engelska.Kvalifikationer
• Tillgänglig för heltidsarbete med start januari 2026
• Stort tekniskt intresse och vilja att utvecklas
• Noggrann, ansvarstagande och problemlösande
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
