Tekniker inom Coax & Fiber till Netel!
2025-09-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
Älskar du teknik och vill ha ett fritt, praktiskt jobb där ingen dag är den andra lik? Nu har du chansen att bli en viktig del av utbyggnaden och driften av Sveriges digitala infrastruktur! Här får du arbeta självständigt ute på fältet, utgå hemifrån och ha hela Östergötland som din arbetsplats.
OM TJÄNSTEN
Netel är ett ledande entreprenadbolag inom Infraservices, Kraft och Telekom i norra Europa med över 25 års erfarenhet. De utvecklar och underhåller kritisk infrastruktur och bidrar till ett mer hållbart samhälle genom tillgång till förnybar energi och energieffektiva lösningar. Med verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien och Tyskland erbjuder de trygga arbetsmiljöer och långsiktiga kundrelationer i samhällsviktiga projekt.
Som tekniker kommer du att arbeta med både nybyggnation, service och underhåll av coax- och fibernät inom Östergötland. Du utför installationer, felsökningar och mätningar i både coax- och fibernät, och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet genom noggranna egenkontroller. Majoriteten av uppdragen är inom coax, men även arbete med fiber förekommer regelbundet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning, gärna inom teknik, nätverk eller el.
• Har minst 1-2 års erfarenhet av arbete med coax och/eller fiber
• B-körkort
• Har Goda svenska och engelska kunskaper i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av mobilnät och 5G
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
För att läsa mer om Netel: Om Netel Group | Netel Group
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113045".
