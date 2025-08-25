Tekniker el & instrument 2-skift
Är du en drivande person som tycker om att jobba med problemlösning och vill arbeta inom ett framgångsrikt företag? Vi på Södra Cell Mönsterås söker nu en Tekniker inom el- och instrumentunderhåll. Vår långsiktiga strävan är att Södras anställda ska spegla den mångfald som finns i befolkningen och vi välkomnar sökanden med alla möjliga bakgrunder och ursprung.
Det här får du jobba med på Södra
Som skiftgående tekniker inom el/instrument ingår du i Södra Cell Mönsterås underhållsorganisation. Du blir en del av Processunderhåll (PUHS), en grupp på totalt 16 personer med roller som mekaniker samt el- och instrumenttekniker.
Skiftgången innefattar både dagtid och eftermiddagar under veckodagar samt var 4:e helg (06-18). Arbetsuppgifterna omfattar akut och förebyggande underhåll individuellt eller tillsammans med arbetskollegor i hela fabriken.
Senast våren-27 övergår tjänsten till ett kontinuerligt 6-skifts, vilket innebär ett rullande schema med arbete på dagtid, eftermiddag eller natt under årets alla dagar.
Vem söker vi? För tjänsten krävs att du har lägst gymnasieutbildning med inriktning automation, el, styr & regler eller motsvarande. Auktorisation B (BB1) är ett krav för tjänsten. Du har goda kunskaper i logisk felsökningsmetodik, ritningsläsning, underhållssystem, reparation och installation av förekommande utrustning.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan arbeta självständigt och tar eget ansvar.
Du har förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Direktkontakt och samarbete med andra yrkesgrupper ställer stora krav på kommunikations- och samarbetsförmåga. Dina personliga egenskaper har stor betydelse för att lyckas i tjänsten.
Erfarenhet av tidigare arbete inom processindustri eller liknande verksamhet är meriterande.
Så här är det att jobba på Södra Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vill du veta mer? Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Henrik Widén på: henrik.widen@sodra.com
. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Tomas Strömblad Chef Processunderhåll på tomas.stromblad@sodra.com
. Fackliga frågor svaras av:
Mattias Dunberg, mattias.dunberg@sodra.com
/0499-15693
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den . Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Var med och bygg ett hållbart samhälle Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av 52.000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
