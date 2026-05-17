Linxens Sweden AB är ett ungt och modernt företag inom medicinteknik som utvecklar och tillverkar skräddarsydda lösningar inom tryck och stansning, med produkter som biosensorer och stick-to-skin wearables. Vi är en kreativ samarbetspartner som erbjuder kvalitet och innovativa lösningar. Vi ingår i en global koncern med cirka 3000 anställda, vilket ger oss en stabil och växande bas att stå på för framtiden.
Vi söker nu en tekniker till vår site i Ängelholm som vill vara med och driva vår framgång. Hos oss får du möjlighet att:
Förbättra och optimera tekniska processer och maskiner.
Driftsätta och validera produkter, system och maskiner.
Hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken och marknadstrenderna.
Arbeta kreativt med prototyper och hitta långsiktiga lösningar.
Samarbeta i ett team med produktion, kvalitet och projekt för att leverera högkvalitativa lösningar.
Vad vi erbjuder:
En kreativ och innovativ arbetsmiljö där du får arbeta från idé till färdig produkt.
Möjlighet att vara en nyckelspelare i företagets fortsatta framgång.
Daglig kontakt med olika interna funktioner som En chans att utveckla dina färdigheter och arbeta med kompetenta och självgående kollegor.
Din profil:
För att trivas hos oss bör du ha:
Ett brinnande intresse för teknik och maskiner.
Förmåga att tänka utanför ramarna och lösa komplexa problem.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa produktionsmiljöer.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i produktionsteknik och industrimaskinstandards.
Erfarenhet av Lean eller SixSigma är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Lyhörd, trygg och prestigelös.
Ödmjuk och förstående, men också drivande och kravställande.
Kommunikativ och strukturerad.
Kundfokuserad och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Tjänsten kommer att schemaläggas 2-skift (dag ena veckan måndag-fredag, kväll andra veckan måndag-torsdag).
Ansök nu! Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt framgångsrika team? Vi rekryterar löpande så annonsen kan stängas innan idag sista satta datum. Har du ev frågor svarar vi på dessa på mailadressen: hr.sweden@linxens.com
