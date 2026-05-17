Optiker till Specsavers Karlstad
Specsavers Karlstad AB / Optikerjobb / Karlstad Visa alla optikerjobb i Karlstad
2026-05-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specsavers Karlstad AB i Karlstad
Optiker som tror på bättre ögonhälsa till alla
Vill du vara med och bana väg för en bättre ögonhälsa?
Då har vi det perfekta jobbet till dig.
Utföra synundersökningar med hög precision
Som optiker i vår butik i Karlstad, kommer du att arbeta för lokala entreprenörer med starkt varumärke och stort stöd från supportkontoret.
I butiken i Karlstad erbjuder vi dig förutom härliga kollegor, utbildningspaket med bla. OCT, möjlighet att åka på branschdagar, ett gäng med hög klinisk kompetens och möjligheter att påverka ditt schema.
Din uppgift blir att utföra omfattande syn- och kontaktlinsundersökningar och vägleda och informera kunderna om vilka glas och bågar som lämpar sig bäst tillsammans med våra välutbildade assistenter.
Vem du är
En legitimerad optiker
Kunnig, optiker som gärna tar sig tid och delar med sig av klinisk expertis och erfarenheter för dina medarbetare
Du vill arbeta med och hjälpa våra kunder till bättre ögonhälsa
Strävar efter att kunna erbjuda bästa möjliga kundupplevelse
Trivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets optikbransch
Och vad du får
Tillgång till klinisk support i samarbete med ögonläkare
Använda toppmodern utrustning så som OCT, perimeter, funduskamera, PC-foropter, autorefraktor och tonometer
Arbeta med den senaste tekniken för att bidra till förbättrad ögonhälsa för alla våra kunder
Arbeta med professionella kollegor som hjälper varandra att bli bättre.
Fri tillgång till ny utbildning varje månad, en e-utbildningsplattform för optiker och inbjudan till vår årliga Clinical Conference.
Ett förmånligt lönepaket inklusive lön som matchar dina kvalifikationer, gratis prenumeration på hälsoappen, Headspace, och möjlighet för att utbilda dig till mentor för mindre erfarna kollegor
Möjligheten att gå med i vårt Partner-in-Development program, där du lär dig om ledarskap och affärsutveckling för att kunna bli partner och driva din egen butik.
År efter år får vi utnämningen Great Place to Work ® och 2024 listades vi som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Frågor du våra medarbetare beror det på vår unika familjekultur, oändliga utvecklingsmöjligheter och vår strävan efter bättre ögonhälsa till alla. Så ansöker du Jobbnummer
9912428