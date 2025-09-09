Tekniker
Tågåkeriet i Bergslagen AB / Maskinreparatörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristinehamn
2025-09-09
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tågåkeriet i Bergslagen AB i Kristinehamn
Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab) är ett regionalt järnvägsföretag med Värmland och Bergslagen som bas.
Vi är Sveriges mest kompletta tågföretag med gods- och persontrafik samt egen verkstad i Kristinehamn.
Är du en duktig mekaniker som gillar praktiskt underhåll med varierande arbetsuppgifter och utmaningar? Läs mer nedan och ta chansen att bli en del av ett av Kristinehamns största företag i en bransch som är högst delaktig i den gröna omställningen och med goda framtidsutsikter!
Välkommen till Tågab - det kompletta tågföretaget!
Vår egen verkstad med 80 medarbetare är en viktig komponent i verksamheten. Verkstaden ansvarar för underhåll och reparation av både våra egna fordon samt externa kunders lok, vagnar och motorvagnar. Vi har även en avdelning som jobbar med ombyggnader och revision. Vårt engagemang för samhällsnytta och miljö är en central del av våra värderingar. Genom att erbjuda tågtransport som ett miljövänligt alternativ till traditionella transportmetoder, bidrar vi till minskat koldioxidutsläpp och en renare värld. Vi strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, jämn könsfördelning och inkludering. Vi vill spegla det samhälle vi lever i och ser olikheter mellan människor som en styrka.
Om Jobbet
Vi söker nu en engagerad och nyfiken tekniker till vår verkstad i Kristinehamn. Vi tror att du som söker tjänsten är tekniskt och mekaniskt kunnig och sätter stort värde på kvalité. Tjänsten innebär service, reparationer och felsökningar på järnvägsfordon. I den här rollen är man oftast i kontakt med större och därmed tyngre delar och inte alls lika mycket inslag av finmekanik.
Besök oss gärna på vår verkstads egna Instagram för att se bilder från vår vardag, sök på "tagab_verkstad"
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en mekanisk bakgrund, som tycker om att skruva och är noggrann. Som jobbar som fordonsmekaniker eller inom tyngre industri. Det är meriterande om du har erfarenhet som mekaniker inom järnvägsfordon, lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker, men har du mekat med andra typer utav fordon kan det vara nog så värdefullt. Vidare ser vi gärna att du är en schysst kollega som smälter in bra i gruppen och kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift. Publiceringsdatum2025-09-09Övrig information
Arbetstider: Dagtid, annan schemaläggning finns som alternativ
Som TÅGAB-anställd omfattas du av konkurrenskraftiga förmåner såsom friskvårdsbidrag med mera.Så ansöker du
Ansök via länken "Ansök här"
Vi vill ha din ansökan senast 2025-10-10
Urval sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tågåkeriet i Bergslagen AB
(org.nr 556473-6808) Kontakt
Avdelningschef Person- och motorvagnar
Daniel Bergvall 076 - 110 80 79 Jobbnummer
9500766