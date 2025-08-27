Tekniker - Konsultationsteamet
2025-08-27
Nu söker vi en tekniker för ett vikariat på sex månader till vårt konsultationsteam på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla.
Som tekniker inom konsultationsteamet arbetar du med individanpassade lösningar, då befintliga hjälpmedel inte uppfyller patientens specifika behov. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Du ingår i konsultationsteamet där du med andra tekniker och hjälpmedelskonsulenter har uppdrag att:
vara vårdgivarens expertstöd kring anpassning av hjälpmedel, så som rullstolar, elrullstolar, rollatorer samt hjälpmedel för dusch och hygien.
du deltar i utprovningar där du möter patienter och förskrivare, gör anpassningar och specialanpassningar samt viss programmering av dessa.
dokumentation och övrig administration ingår som en naturlig del i uppdraget.
Beredskapstjänstgöring förekommer. Vi ger dig löpande utveckling inom kompetensområdet. Se mer om vad konsultationsteam på Hjälpmedelscentralen gör här:https://sway.com/GDSfBaGg6Sbo5gBt
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
vara kreativ, lösningsfokuserad och van att självständigt lösa tekniska problem
ha ett gott bemötande, personlig mognad och hög integritet
arbeta bra tillsammans med andra
ha god pedagogisk förmåga och vara kommunikativ
vara flexibel och klara att ha flera arbetsuppgifter på gång samtidigt
vara ansvarstagande och ha ordningssinne så att hög kvalité och patientsäkerhet säkerställs.
Du har en god fysisk förmåga och ergonomiskt arbetssätt då arbetet kan innebära tunga lyft. Du har verkstadsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet som ger tekniskt kunnande. Du kommunicerar väl på svenska, har god datorvana och lätt att lära dig nya datasystem. För tjänsten krävs att du har B-körkort och god körvana, gärna av lätt lastbil.
Vi arbetar i affärssystemet Sesam2 och tidigare arbete i detta är meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
