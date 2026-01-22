Tekniker - Förebyggande underhåll
2026-01-22
Nu söker vi en tekniker till vår formsprutning!
Det här kommer du att arbeta med
Som tekniker hos oss får du en varierad roll, där du arbetar nära produktionen med både förebyggande underhåll och reparation av maskiner och kringutrustning. Du ser till att reparationer genomförs effektivt och med hög kvalitet, och du trivs i en föränderlig miljö och har lätt för att lära dig nya rutiner. I ditt dagliga arbete ingår att utföra löpande underhåll, felsöka och reparera maskiner vid oplanerade stopp och haverier Du bidrar också till att utveckla vår underhållsplan och deltar vid installation och driftsättning av nya maskiner - med särskilt fokus på vår formsprutning!
I din roll som Tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Förebyggande underhållsåtgärder
Justering av finmekaniska och automatiserade produktionslinjer
Delta vid installation av nya maskiner
Arbetstid: Dagtid, 07:00-15:30
Vem vi söker
Vi söker dig som har en bred teknisk förståelse, gärna med goda kunskaper inom mekanik och pneumatik. Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med produktionsmaskiner inom tillverkningsindustrin, förebyggande underhåll och felsökning.
Du har en stark vilja att utvecklas och lära dig mer, och du är både nyfiken och lösningsorienterad och har en vilja att förbättra och optimera arbetssätt och metoder. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och stresstålig. Du arbetar gärna i team och har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser det som positivt om du dessutom har erfarenhet av att arbeta med formsprutning.
Krav för tjänsten:
Bred teknisk förståelse och praktiska kunskaper
Tidigare erfarenhet av underhållsarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Varför du kommer att trivas på TePe
Hos oss får du möjligheten att arbeta med spännande och avancerad teknik i en växande verksamhet som satsar framåt. Som underhållstekniker blir du en nyckelperson i att hålla vår produktion igång smidigt och effektivt. Vi erbjuder en arbetsplats med en god arbetsmiljö, trevliga kollegor och attraktiva förmåner, som till exempel fredagsfrukost, generöst friskvårdsbidrag, kaffe, frukt och roliga personalaktiviteter.
På TePe värdesätter vi varje medarbetares insats. Vi tror på samarbete, nyfikenhet och respekt, och hos oss får du verkligen chansen att bidra. Du blir en del av ett vänligt och jordnära företag med en viktig vision - att förbättra munhälsa och välbefinnande för människor över hela världen.
Så här söker du
Nyfiken? Vi ser fram emot att höra från dig! Att söka är enkelt - ladda bara upp ditt CV och svara på några korta frågor.
Vi har tagit bort det personliga brevet i vår rekryteringsprocess. I stället ställer vi ett par riktade frågor som hjälper oss få den information vi faktiskt behöver för att kunna göra en rättvis och tydlig bedömning.
Urval sker löpande så sök redan idag om du är intresserad, sista ansökningsdag är 12 februari 2026. Vi tar emot alla ansökningar via vårt rekryteringssystem - inte via mejl - eftersom det ger en rättvis process och en smidigare upplevelse för dig som söker.
För att hitta en bra match - både för dig och för oss - använder vi tester från Alva Labs. Det är vetenskapligt baserade verktyg som hjälper oss att förstå din potential bortom CV:t. Det gör urvalet mer rättvist och ökar chansen att vi hittar den som både trivs och lyckas i rollen. Så ansöker du
