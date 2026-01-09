Teknikchef
Har du erfarenhet av systemutveckling inom flyg, flygledning- eller teknikbranschen och letar efter nya utmaningar? Vill du ha ett utmanande och flexibelt arbete med många personliga möten? Då är det här tjänsten för dig!
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det självklart att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Tjänsten ingår i avdelningen Operations ledningsgrupp och är direkt underställd direktör Operations. Utifrån uppdraget kan rapportering även ske till LFVs ledningsgrupp eller en särskilt tillsatt styrgrupp inom LFV.
Din roll
Arbetet innebär att fastställa den operativa avdelningens samlade behovsbild och kravställan gentemot systemägare samt agera gränsyta gentemot LFVs teknikorganisation kring den tekniska utvecklingen av flygtekniska system.
Ditt uppdrag blir bl a att:
• Utveckla och förvalta avdelningens tekniskt orienterade behovsbild
• Samordna och koordinera avdelningens behov av tekniska tjänster
• Säkerställa relevant prioritering bland avdelningens behov utifrån drift- och förvaltningsbudget samt långsiktiga investeringsplaner
• Delta i program- och projektstyrgrupper
• Bidra till teknikutveckling genom arbete med den operativa avdelningens strategiska inriktning
• Samordna interna resurser och säkerställa att avdelningens övergripande behov tillgodoses
• Omvärldsbevaka inom området i syfte att regelförändringar blir omhändertagna inom avdelningens kravställan
Tjänsten innebär inget personalansvar. I rollen ingår dock att funktionsleda avdelningens tekniska grupp som i dagsläget består av fem personer.
Vi söker dig som har ett strategiskt tänkande och förmågan att se helheten. Du är trygg i att arbeta långsiktigt och bygga starka affärsrelationer över tid. Förändring och utveckling är något du trivs med, och du tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Du planerar och strukturerar ditt arbete på egen hand, men har också lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du är målinriktad, tar ansvar för dina leveranser och strävar alltid efter att nå goda resultat. Du samarbetar effektivt med andra, är lyhörd och tydlig i din kommunikation och ser till att förväntningar och budskap är tydliga för alla inblandade.
Du har även:
• Flerårig erfarenhet inom arbete i en ledande befattning, som ingenjör, projektledare eller chef i en teknisk verksamhet
• En för tjänsten relevant teknisk utbildning, antingen som högskoleingenjör eller eftergymnasial utbildning inom det flygtekniska verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta utifrån en fastställd budget och givna ramar
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkort då tjänsten innebär resor till LFVs olika verksamhetsställen
Erfarenhet från flygbranschen är meriterande för tjänsten.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Norrköping eller Arlanda. Andra orter där LFV har verksamhet kan också vara aktuellt. Det finns möjlighet till flexibilitet gällande arbete på kontoret och distans. Då Operations bedriver verksamhet på ett flertal orter medför tjänsten en del resor. Även utlandsresor kan förekomma.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Testerna som är en del av urvalet innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här
Avdelningen Operations är en av LFVs operativa enheter. Vi ansvarar för flygtrafiktjänster för civil, militär och obemannad luftfart. Det innebär bland annat att leda och separera flygplan vid start och landning samt att bidra med underlag för färdplanering. Våra tjänster levereras till Försvarsmaktens, privata, kommunala och statliga flygplatser, samt till flygbolag och piloter. Vårt uppdrag gäller i alla beredskapslägen, och vi som myndighet har en viktig roll i totalförsvaret. Totalt är vi cirka 350 medarbetare inom Operations och vi verkar på ett tjugotal platser runtom i Sverige. Ersättning
