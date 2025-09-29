Teckenspråkskunnig elevassistent
2025-09-29
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som elevassistent i den anpassade grundskolan kommer du på grund av din teckenspråkskunnighet ansvara för att stötta en dövblind elev under hela skoldagen. Ditt uppdrag blir att översätta mellan talad svenska och svenskt teckenspråk för en dövblind elev under lektioner, raster och andra situationer under skoldagen. Du bistår och ger omsorg till eleven i de aktiviteter som sker både i skolan och på fritids i ett nära samspel med pedagoger och elevens vårdnadshavare. Du är positiv, skapar engagemang och delaktighet. Som person är du flexibel, lyhörd och skapar goda relationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i teckenspråk eller annan erfarenhet av teckenspråk som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, NPF, eller arbete som elevassistent, gärna på anpassad grundskola är det meriterande.
Som person ska du ha ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, vara en tydlig ledare samt ha god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
