Technical Support Lead
Inyett AB / Supportteknikerjobb / Helsingborg Visa alla supportteknikerjobb i Helsingborg
2025-09-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inyett AB i Helsingborg
Inyett letar efter en Technical Support Lead som brinner för att lösa problem och vill vara en nyckelspelare i ett litet, tight team. Hos oss får du inte bara hjälpa kunder med tekniska frågor, du får också möjligheten att dela med dig av din expertis och bidra till att vi blir ännu bättre. Hos oss blir du, tillsammans med dina 25 kollegor, en viktig del i vårt arbete med att skydda företag mot ekonomisk brottslighet, en utmaning som är viktigare än någonsin.
Vad du kommer att göra
I rollen hos oss på Inyett kommer din tekniska och kommunikativa förmåga uppskattas högt av både kunder och kollegor. Din vardag kommer till största del innehålla problemlösning och att hitta den smartaste vägen framåt. Du kommer hjälpa våra fantastiska partners och kunder inom både privat och offentlig sektor att på bästa sätt nyttja våra produkter. Det kan t.ex handla om att guida våra partners i hur de ska arbeta mot våra apier för att lyckas berika sitt erbjudande, detta genom att prata på ett sätt som de förstår. Du hjälper också till internt när du delar med dig av din expertis och hjälper till att strukturera och vägleda supporten i det dagliga arbetet.
I något mer tekniska termer kommer ditt jobb hos oss att innehålla: Planering och implementering av Inyetts API för nya och befintliga kunder och partners.
Ansvar för first- och second-line support där du felsöker integrationer och pratar med partners för att åtgärdar problem.
Samarbetar med vår incident-coordinator vid driftstörningar.
Driver tekniska projekt som exempelvis migreringar av kunder och API-versioner.
Stödja kollegor internt med tekniska frågor.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som har en relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet från en roll inom teknisk support, utveckling eller liknande i SaaS- eller IT-branschen. Du har goda kunskaper inom Rest API-ramverket, och har kanske har arbetat med Postman, JSON, XML och SFTP. Du är också bekväm med att bevaka och arbeta med de vanligaste nyckeltalen på en supportavdelning för ett techbolag, och har lätt för att ta initiativ och vara delaktig och drivande i projekt.
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du har en förmåga att:
Strukturera och vara noggrann i ditt arbete.
Förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt med goda kommunikativa egenskaper.
Hantera stress på ett metodiskt och lugnt sätt.
Om oss
På Inyett, en del av Visma, arbetar vi för att skapa trygghet i den finansiella världen. Vi är en ledande aktör inom betalsäkerhet och riskhantering. Hos oss får du det bästa av två världar - ett litet företags personliga atmosfär med en stor koncerns resurser. Vi är ett tight team som har roligt på jobbet och arbetar tillsammans för att göra skillnad för våra kunder. Vårt kontor ligger i det moderna Prisma-huset i Oceanhamnen, Helsingborg. Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Ansök senast den 30 september. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Anna-Maria Hellborg på anna@inyett.se
. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inyett AB
(org.nr 556780-4348), http://inyett.se Jobbnummer
9510709