Technical Sales Engineer till Delta Electronics
Vill du kombinera tekniskt djup med affärsmannaskap i en roll där du får driva hela affären självständigt? Som Technical Sales Engineer hos Delta Electronics blir du nyckelpersonen för satsningen på industrisegmentet i Sverige, med ansvar för att utveckla kunder, leverera tekniska lösningar och skapa konkreta resultat i ett internationellt och innovativt företag!
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Delta Electronics.
Delta Electronics grundades 1971 och är idag en ledande global aktör inom kraft- och energilösningar. Med djup kompetens inom kraftelektronik och automatisering utvecklar, tillverkar och levererar Delta några av branschens mest energieffektiva produkter och system.
En särskilt viktig och växande del av verksamheten är Deltas Industrial-segment, där företaget levererar avancerade och integrerade systmlösningar för industriella applikationer. Delta erbjuder lösningar inom industriell och byggnadsautomation, datacenterinfrastruktur, elbilsladdning, telekom, industriell energiförsörjning och förnybar energi. Företaget har en stark internationell närvaro med cirka 200 försäljningskontor, FoU-center och tillverkningsanläggningar världen över och fler än 80 000 medarbetare globalt. I koncernen ingår välkända varumärken som Delta, Eltek, Vivotek och Loytec.
Hållbarhet är en central del av Deltas verksamhet och mission är att tillhandahålla innovativa, rena och energieffektiva lösningar för en mer hållbar morgondag. Som medarbetare hos Delta får du möjlighet att arbeta i ett teknikdrivet, internationellt företag med stark tillväxt, där innovation och samhällsnytta går hand i hand. Dina arbetsuppgifter
Som Technical Sales Engineer har du ett helhetsansvar för försäljningen mot industrikunder i Sverige. Rollen kombinerar avancerad teknisk lösningsförsäljning med affärsutveckling och passar dig som vill arbeta nära kunden, ta stort eget ansvar och driva komplexa affärer i mål. Du blir Deltas primära säljresurs mot industrisegmentet och spelar en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt inom området.
Arbetet omfattar både utveckling av befintliga kundrelationer och aktiv nykundsbearbetning. Du ansvarar för hela säljprocessen, från tidig dialog, behovsanalys och teknisk utformning av lösningar till offert, förhandling och order. Lösningarna är ofta kundspecifika och baseras på Deltas portfölj inom DC-kraft, backup- och energiförsörjningssystem för industriella och samhällskritiska applikationer där driftsäkerhet är avgörande.
Rollen innebär ett nära samarbete med interna tekniska resurser, projektorganisation och internationella fabriker, samtidigt som du själv förväntas ha tillräcklig teknisk bredd och djup för att kunna driva affärer självständigt. Du är också en viktig länk mellan marknad och organisation genom att bidra med kundinsikter, affärsprognoser och marknadsinformation.
Övergripande ansvar för industriförsäljningen i Sverige
Utveckling av nya affärer och långsiktiga kundrelationer
Genomförande av hela säljprocessen i tekniskt komplexa projekt
Samarbete med interna och internationella resurser för att leverera rätt lösning till kund
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Minst fem års erfarenhet av teknisk lösningsförsäljning inom industrisegmentet, gärna med svenska industribolag eller energibolag * God teknisk förståelse inom el, kraftelektronik, DC-kraft och/eller effektomvandling * Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift * Goda systemkunskaper, gärna i SAP, CRM och MS Office * B-körkort * Eftergymnasial utbildning inom el, elektronik, mekanik eller liknande är meriterande * Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av UPS, avbrottsfri kraft eller kritisk infrastruktur
Som person är du målmedveten och resultatinriktad och trivs med att arbeta nära affären där du kan se konkreta resultat av ditt arbete. Strukturerad och noggrann planerar du ditt arbete metodiskt och ser till att viktiga detaljer aldrig missas. Vidare är du social, utåtriktad och har lätt för att bygga både långsiktiga relationer och nya kontakter. Du tar egna initiativ, nätverkar proaktivt och skapar värde för både kunder och kollegor. Samtidigt är du en stark teamspelare som kan samarbeta effektivt på alla nivåer inom en organisation och inspirera andra att nå gemensamma mål. Din kombination av självständighet, ansvarstagande och social kompetens gör dig till en naturlig drivkraft i teamet, och till en pålitlig partner både för kunder och kollegor.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Växjö Lön: Enligt överenskommelse
