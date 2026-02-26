Technical Sales Engineer på ComfortZone
ComfortZone är ett ledande svenskt företag som specialiserar sig på design och produktion av energieffektiva värmepumpar, primärt för bostäder. Bolagets produkter är utvecklade för att ge optimal energieffektivitet och kostnadsbesparingar för fastighetsägare.
Bolaget startade i en källare år 2001 av en svensk ingenjör, en riktig eldsjäl som ville förändra och förbättra tekniken inom värmepumpar och ComfortZone har sedan dess gjort en stadig resa uppåt och kunnat växa i och med en stark ökning av kunder, partners och en stark utveckling inom företaget. Med ett gediget engagemang för kvalitet, hållbarhet och innovation erbjuder ComfortZone ett brett sortiment av värmepumpar anpassade för olika fastighetsstorlekar, alltid med kundens bästa i fokus. 2020 förvärvades ComfortZone av en internationell koncern, Joule Group. Nu står bolaget inför en mycket spännande framtid och tillväxtsatsning; inte minst tack vara lanseringen av värmepumpen BEN (Become Energy Neutral) som utgör det senaste exemplet på ComfortZones innovationsförmåga och nytänkande. Läs mer om BEN här.
A-hub söker nu en Technical Sales Engineer till säljteamet med huvudsäte i Täby, Stockholm. Här blir du en del av ett team på tre personer och bidrar till att höja nivån av bolagets tekniska kompetens inom HVAC. Din roll utgörs av ett upplägg där du dels säljer ComfortZones innovativa lösningar utifrån egna KPI:er där du bygger kundrelationer och ansvarar för affären och dels så utgör du säljstöd och tekniskt bollplank till dina kollegor. En kombination av teknisk kompetens, förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer och bygga affärer alltså!
Huvudkontoret ligger i Täby, men kunderna återfinns över större delar av landet och dessutom står en en internationell marknad för dörren! Du rapporterar till försäljningschefen. På ComfortZone jobbar idag totalt 30 medarbetare på huvudkontoret och i produktionen i Motala. Om det passar dig bättre finns viss möjlighet att utgå från Motala också!
Du erbjuds:
Fast konkurrenskraftig lön samt möjlighet till årsbonus
Goda förmåner inklusive förmånsbil
Möjligheten att vara en nyckelspelare på en innovations- och tillväxtresa
Om rollen
Som Technical Sales Engineer utgör du säljteamets tekniska expert och bidrar till att höja kvalitet och volym på affärerna; både genom eget sälj och genom att vara dina kollegors högra hand i mer komplexa frågor och i större projekt. Säljet är rådgivande och konsultativt och kräver professionalism och förtroendeingivande dialog - och säljcyklerna är ofta långa, komplexa och kräver gedigen bearbetning. Kunderna finns primärt bland bostadsutvecklare, byggbolag, konsultfirmor med teknisk profil etc.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Driva rådgivande och teknisk försäljning genom att utveckla egna kundkonton samt aktivt bearbeta nya kunder via strategisk prospektering och relationsbyggande.
Fungera som teknisk expert i säljprocessen och ta fram skräddarsydda systemlösningar - från behovsanalys och dimensionering/beräkning till offert och affär.
Stötta kollegor i komplexa och längre projekt samt delta i kundmöten tillsammans med sälj, teknik, support och ledning.
Bygga långsiktiga relationer med större bostadsutvecklare, byggbolag och tekniska konsulter, primärt på den privata marknaden.
Bidra med teknisk rådgivning även i internationella samarbeten (bl.a. via återförsäljare) vid behov.Kvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjör inom HVAC, energi, VVS eller motsvarande teknisk erfarenhet.
Minst 3-5 års erfarenhet från HVAC-branschen, exempelvis inom teknisk försäljning, projektering eller liknande roll.
Minst 3 års erfarenhet som säljare, säljstöd, rådgivande konsult eller dylikt.
God teknisk förståelse för exempelvis värmepumpsteknik, termodynamik och ventilationssystem.
Förmåga att arbeta konsultativt och omsätta tekniska lösningar till affärsmässiga erbjudanden.
Flytande svenska samt goda kunskaper i engelska, inklusive teknisk dokumentation.
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system och vana av beräkningsprogram inom energi/VVS är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en problemlösare ut i fingerspetsarna. Du trivs med att gräva ner dig i tekniska detaljer utan att tappa det affärsmässiga fokuset. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och har en förmåga att förklara komplexa tekniska samband på ett begripligt sätt för både tekniker och beslutsfattare. Du bygger relationer, inger förtroende och är professionell genom hela arbetet.
Anställningsform: Fast anställning Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid Omfattning: Heltid, måndag-fredag Plats: Stockholm, Motala
