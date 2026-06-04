Vikarierande speciallärare sökes till Näsbyparksskolan
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2026-06-04
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Vill du göra skillnad? Just nu söker Näsbyparksskolan en engagerad vikarierande speciallärare med erfarenhet och kompetens inom årskurserna 7-9.
Om jobbet
Näsbyparksskolan söker nu en erfaren och engagerad vikarierande speciallärare – gärna med särskild kompetens kring arbete i årskurserna 7–9. Du kommer att bli en viktig del av skolans elevhälsa och det specialpedagogiska arbetslaget. Som speciallärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med elever, kollegor och skolledning. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten.
Näsbyparksskolans rektorsområde består av fyra skolor: Norskolan (åk F–3), Slottsparksskolan (åk F–3), Näsbypark resursskola (åk 4-9) samt Näsbyparksskolan (åk 4–9). Din placering blir på Näsbyparksskolan, där du kommer att arbeta nära skolledning, elevhälsa, lärare och andra stödresurser. Skolan är vackert beläget med närhet till både hav och grönområden. Här finns goda kommunikationsmöjligheter med buss eller Roslagsbanan, båda alternativen bara ett stenkast bort.
Vem är du?
Du kommer att ingå i ett engagerat specialpedagogiskt arbetslag samt ha en aktiv roll i skolans elevhälsoteam. För att lyckas i arbetet som speciallärare hos oss tror vi att du:
Själv är behörig lärare mot grundskolan, helst åk 7-9
Är väl förtrogen i styrdokument relaterade till undervisning och det specialpedagogiska uppdraget inom skola
Har erfarenhet av arbete som speciallärare i grundskolan, helst på högstadiet
Är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga och vilja att växla mellan arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå
Har erfarenhet av att leda mindre gruppundervisning, arbeta enskilt med elever samt handleda kollegor i frågor rörande bland annat problemskapande beteenden, skolsvårigheter samt didaktiska och pedagogiska metoder för framgångsrik undervisning
Är en skicklig kommunikatör som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Har god analytisk förmåga att identifiera orsaker till utmaningar och föreslå insatser på olika nivåer, även själv ingå i genomförandet av insatser vid behov
Bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete och det tvärprofessionella samarbetet inom elevhälsan
Har förståelse för och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation med dess krav på dokumentation, struktur och samverkan
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och andras arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klimat genom att både lyssna och dela med dig av dina erfarenheter. Du är relationellt lagd och har lätt för att skapa goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är sändag 14/6. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är ett vikariat, heltid, med start enligt överenskommelse Ht-26.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 57 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Biträdande rektor
Sara Aldervi sara.aldervi@taby.se Jobbnummer
9947532