Veterinärkollega sökes till Animed Cityveterinären Malmö
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2026-06-04
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Veterinärkollega sökes till Animed Cityveterinären Malmö
Vi på Animed Cityveterinären i Malmö söker nu ännu en veterinär till vår poliklinik.
Veterinär med intresse för hundens och kattens sjukdomar sökes.
Vill du arbeta på poliklinikmottagning i en mellanstor och välutrustad klinik i centrala Malmö, där du får goda chanser för att utvecklas – då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Vem är vi?
Animed Cityveterinären Malmö grundades för ca 15 år sedan, med ambitionen om att bedriva och leverera kvalitativ djursjukvård med trygghet och engagemang i fokus.
Vi som jobbar på Cityveterinären består av ett engagerat team som vill jobba för aktiv lagkänsla och med känslan att vi gör detta tillsammans.
Idag bedrivs kliniken av två engagerade ägare som själva är veterinärer och har öppnat upp ett stort och privatägt Djursjukhus i centrala Stockholm, med nära samarbete tillsammans med ledningsgrupp i Malmö med engagemang och stort driv som motor.
Om rollen
Som veterinär på vår poliklinik möter du ett brett spektrum av patienter – från vaccinationer till utredningar, uppföljningar eller rådgivning. För rollen krävs det att du kan arbeta självständigt men alltid med stöd från ett nära och kompetent team.
Du kommer jobba i team med kollegor, så att du har god samarbetsförmåga och god laganda är något som är en självklart.
Vi värdesätter nära ledarskap, samarbete, öppen dialog och med ett gemensamt driv för att utvecklas tillsammans.
Du kommer att arbeta både på Poliklinik och akutmottagning först och främst, med möjlighet att fördjupa sig inom internmedicin och akutsjukvård.
Kliniken är välutrustad med digital röntgen, ultraljud, LAB, en liten nyöppnad dagvårdavdelning samt en komplett operation och tandavdelning.
På Animed Cityveterinären Malmö arbetar erfarna, duktiga och engagerade sköterskor som ger dig goda förutsättningar för tillsammans att leverera kvalitativ djursjukvård.
Tjänsten är främst dagtid, men kvällstid kan förekomma.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad veterinär med intresse för utredningar samt internmedicin.
• Trivs i team och uppskattar gott samarbete.
• Har ett brinnande intresse för djur och dess ägare.
• Trivs i en strukturerad och lösningsfokuserad arbetsmiljö
• Vill bidra till ett positivt och engagerat teamklimat
Vi erbjuder
• Nära ledarskap
• Möjlighet till stöd och vidareutveckling av specialister på vårt Djursjukhus i Stockholm.
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag
• Familjär arbetsplats med stark teamkänsla Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbetstid: främst dagtid, vardagar, viss kvällsarbete förekommer
Start: enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan till Anna på
📧 anna.n-s@cityvet.se
Urval sker löpande – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Mail
E-post: anna.n-s@cityvet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A City Veterinären AB
(org.nr 556845-3640)
Pilgatan 6 (visa karta
)
212 12 MALMÖ Arbetsplats
A City Veterinären AB Kontakt
Anna Niles-Silow anna.n-s@cityvet.se 0722032409 Jobbnummer
9947540