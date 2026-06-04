Operativ logistiker med tekniskt intresse
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du arbeta i en varierad roll där logistik, teknik och problemlösning möts? Trivs du med att ta ansvar för operativa flöden samtidigt som du har ett stort intresse för teknik och digitala system? Då kan det här vara nästa steg för dig. Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos vår kund. Om företaget
Vår kund är ett svenskt medtech-bolag i centrala Stockholm. De utvecklar lösningar som bidrar till tidig diagnos och prevention inom vården och är idag etablerade i flera europeiska länder. Kulturen präglas av kundfokus, samarbete och korta beslutsvägar, med stort fokus på hållbarhet och kundnöjdhet.
Mer information om företaget får du i samband med en intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Operativ logistiker blir du en viktig del av den dagliga verksamheten. Tyngdpunkten ligger på logistikflödet där du ansvarar för att säkerställa att produkter, leveranser och processer fungerar smidigt från start till mål. Du arbetar operativt med inkommande och utgående leveranser, lagerhantering, inventering och koordinering av transporter. Du hanterar även företagets medicintekniska utrustning genom att rengöra, ladda, kontrollera och förbereda produkter inför nya användningsområden.
Utöver logistikarbetet kommer du även att stötta verksamhetens IT-funktion i olika teknik- och systemrelaterade frågor. Det kan handla om att administrera användarkonton, hantera teknisk utrustning, stötta kollegor i enklare supportärenden samt bidra vid felsökning och uppdateringar. Du behöver inte kunna allt från början, men du har ett intresse för teknik och en vilja att utvecklas inom området.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande och utgående leveranser samt koordinera transporter
Arbeta med lagerhantering, inventering och administration i affärssystem
Hantera kundärenden, reklamationer och avvikelser
Kontrollera, rengöra och förbereda teknisk utrustning inför användning
Bidra vid felsökning, uppdateringar och enklare teknisk support
Vara delaktig i utveckling och förbättring av interna processer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaperKvalifikationer
Avslutad gymnasial utbildning
Minst ett års erfarenhet av arbete inom logistik, orderhantering, inköp eller liknande operativ verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem, ERP-system eller liknande administrativa system
Intresse för teknik, hårdvara och tekniska produkter
God dator- och systemvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom IT, teknik eller logistik
Erfarenhet av kundservice eller kundsupport
Erfarenhet av teknisk support, systemadministration eller arbete i IT-miljöer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en självgående och ansvarstagande person som trivs med att skapa struktur och få praktiska flöden att fungera i vardagen. Du arbetar metodiskt och noggrant och har förmåga att prioritera och behålla överblicken även när flera uppgifter pågår samtidigt. Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och ordningsam. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar gärna där det behövs för att verksamheten ska fungera smidigt.
Vi ser också att du har ett genuint teknikintresse och en nyfikenhet på hur system, produkter och digitala verktyg fungerar i praktiken. Du motiveras av att utvecklas över tid och tar gärna till dig nya kunskaper inom både system, teknik och arbetssätt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Centrala Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7839098-2035679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9947531