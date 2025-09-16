Technical Procurement Category Leader EU
Vi söker en Technical Procurement Category Leader EU för ett konsultuppdrag hos vår spännande kund i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start 1 oktober och sträcker sig till 31 mars 2026 med god chans till förlängning.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande! Vi ber dig skicka in din ansökan på engelska.
Rollen innebär att leda inköpsaktiviteter inom tekniska material och produktionsutrustning, med fokus på kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och hållbarhet.
Du kommer att:
Driva sourcing och förhandlingar inom komplexa CAPEX-projekt.
Implementera och utveckla regionala inköpsstrategier i linje med globala riktlinjer.
Bygga starka relationer med leverantörer och säkerställa deras prestation.
Stödja interna projektteam med kommersiella analyser och marknadskunskap.
Bidra till standardisering, processförbättringar och hållbarhetsinitiativ.
Arbetsplats: Göteborg, med möjlighet att arbeta hemifrån upp till 2 dagar/vecka (efter första månaden).
Vem är du?
Du är en självgående och resultatorienterad person med god kommunikationsförmåga och förmåga att påverka på olika nivåer i organisationen. Du har entreprenörsanda och trivs med att bygga långsiktiga relationer både internt och externt. Du har starka ledarskaps- och projektledningsförmågor.
För att lyckas i rollen uppfyller du följande krav:
Akademisk examen inom ekonomi, supply chain, teknik eller motsvarande.
Flera års erfarenhet inom inköp, supply chain eller teknisk miljö.
God kunskap i Procure-to-Pay/Source-to-Pay-processer samt kommersiell förståelse.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
