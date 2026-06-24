Technical Customer Support

Agile Resources AB / Speditörsjobb / Eskilstuna
2026-06-24


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Vill du säkra reservdelsförsörjningen genom hela maskinens livscykel? Här får du arbeta nära marknad, logistik och data för att öka tillgänglighet och kundnytta.
Här får du en nyckelroll i arbetet med att säkra reservdelsförsörjningen genom hela maskinens livscykel. Du arbetar nära marknad, logistik och interna team för att öka tillgänglighet och minska stillestånd för kunderna.
Om rollen
Säkerställa reservdelstillgänglighet för både nya och äldre maskiner.
Stötta eftermarknaden med analyser och prioriteringar av kritiska delar.
Bidra i tvärfunktionella forum för att förbättra leveransförmåga.
Ta fram underlag för lagerpåfyllnad och förbättrade processer.

Det här kommer du göra
kritiska reservdelar och föreslå lageruppbyggnad.
Följa upp tillgänglighet och arbeta med förbättringar i flöden och processer.
Samarbeta med interna och externa intressenter kring reservdelsbehov.
Arbeta med data, analys och kundfeedback för att stärka tillgängligheten.

Vi söker dig som har
Starkt kundfokus och intresse för att skapa affärsnytta.
God förståelse för logistik, serviceflöden eller reservdelshantering.
Tekniskt intresse och vana att arbeta i olika system.
Förmåga att kommunicera tydligt och strukturerat.
Meriterande med intresse för mekanik och kommersiella frågor.

Teknik & Verktyg
Affärs- och stödsystem
Dataanalysverktyg
Rapportering och uppföljning

Praktisk information
Ort: Eskilstuna
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Svenska och engelska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-c2c0f339f9e1c177".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  ESKILSTUNA

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9977996

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