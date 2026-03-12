Tech Lead till Reitan Convenience Sverige
Ta helhetsansvar som Tech Lead DigEx hos Reitan Convenience Sverige i Stockholm och forma den tekniska riktningen
På Reitan Convenience Sveriges servicekontor arbetar vi för att stötta franchisetagarna hos Pressbyrån och 7-Eleven i deras dagliga verksamhet. IT-utvecklingen spelar här en central roll i att utveckla de digitala lösningar som möter både butik och kund.Som Tech Lead för DigEx Frontend får du en nyckelroll i utvecklingen av bolagets lojalitetsapplikationer och webblösningar. Du leder frontendteamets tekniska arbete och är bryggan mellan arkitektur, implementation och affär. Rollen innebär att sätta den tekniska riktningen, etablera hållbara arbetssätt och säkerställa långsiktig kvalitet och skalbarhet.
Vi erbjuder dig
En strategisk nyckelroll med stort och tydligt tekniskt mandat i en stabil och värderingsstyrd organisation där omtänksamhet, tillit och ansvar är en självklar del av kulturen. Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för frontendområdet, etablera hållbara arbetssätt och påverka den tekniska riktningen långsiktigt. Du arbetar affärsnära med lösningar som direkt påverkar kundupplevelse och affärsresultat i en internationell kontext.
Det här gör du hos oss
Leder DigEx-teamets tekniska arbete och agerar mentor och coach för utvecklarna.
Översätter övergripande visioner till fungerande och skalbar implementation
Säkerställer en hög teknisk leverans genom tydliga standarder, arbetssätt och riktlinjer
Bidrar i design av nya lösningar, integrationer och estimat utifrån affärskrav
Samarbetar nära backendteamet och lösningsarkitekt för att säkerställa en långsiktig och sammanhållen teknisk riktning
Ditt team och arbetsplats
IT- och digitaliseringsfunktionen på Reitan Convenience Sverige har två produktteam: DevOps (backend) och DigEx (frontend). Båda teamen arbetar enligt en agil produktutvecklingsmodell. DevOps ansvarar för tjänsteplattformen i Google Cloud Platform och dess integrationer, medan DigEx utvecklar lojalitetsapplikationer och närliggande webblösningar.
Som Tech Lead har du det övergripande tekniska ansvaret för frontendområdet och leder DigEx-teamet i nära samarbete med DevOps. Rollen är central i samspelet mellan arkitektur, utveckling och affär, och du bidrar med ett tydligt helhetsperspektiv, både tekniskt och organisatoriskt. Tjänsten är placerad på servicekontoret i Stockholm, där du blir en del av en kultur som präglas av tillit, ansvar och omtänksamhet.
Mer om dig
Du har minst fem års erfarenhet av modern mjukvaruutveckling och en stark grund inom JavaScript, TypeScript eller liknande tekniker. Du har arbetat med React och React Native i mer komplexa miljöer och har god förståelse för microservices, eventdriven arkitektur och API-integrationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Google Cloud Platform eller annan liknande molnplattform, inklusive BigQuery.
Du arbetar agilt och har förståelse för hur tekniska beslut påverkar affär och kundupplevelse, gärna inom retail eller produktorganisationer.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och kommunikativ. Du tar initiativ och är bekväm med att arbeta mot tydliga resultat. Du samarbetar naturligt med både utvecklare och intressenter och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som startar med en provanställning.
Vi finns på Kungsholmen i moderna lokaler, hållplats Stadshagen.
Du omfattas av kollektivavtal och förmåner.
Så här får vi kontakt
