Tech Lead - Commercial Technology
Vi söker just nu en Tech Lead till vårt team inom Commercial Technology på Nobina. Är du en driven fullstackutvecklare med gedigen erfarenhet inom .Net och en passion för tekniskt ledarskap? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen:
Som Tech Lead kommer du ha en central roll där du arbetar med utveckling och leder ett team i arbetet med att vidareutveckla och förbättra våra system. Vi arbetar med utvecklingen av vårt Tågersättningssystem (TRIP), som hanterar ersättningstrafik vid trafikavbrott samt extratrafik vid större evenemang som konserter och sportevenemang.
Vårt team strävar alltid efter att förbättra kritiska trafiklösningar samt användarupplevelsen för både våra kunder och interna användare. Teamet arbetar agilt och i nära samarbete med verksamhet och övriga IT. Vi har dagliga standups och arbetar i sprintar, där alla aktivt deltar i att lösa utmaningar och utveckla nya funktioner.
Du kommer att arbeta tillsammans med ett mångsidigt team bestående av utvecklare, testare, kravställare och produktägare. Vi arbetar i en modern teknisk miljö där vi främst använder .NET, Angular och Azure.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda teamet i tekniska och arkitekturella frågor samt arbeta med utveckling
Representera teamet i tekniska kravdiskussioner och tekniska förbättringar och ta fram lösningar för både tekniska och affärsmässiga utmaningar
Kontinuerlig förbättring och underhåll av våra system och appar
Medverka i och bidra till IT-avdelningens teknik- och arkitektforum
Arbeta och bidra i tekniska tester och kravhantering
Ge support och stöttning till mer juniora utvecklare
Vem är du?
Vi tror att du är en erfaren utvecklare med gedigen kunskap inom både frontend och backend, du har ett starkt intresse för teknik och ledarskap och tidigare erfarenhet av att arbeta som Tech Lead. Du är van att arbeta i större utvecklingsprojekt och har erfarenhet av att arbeta i agila team. Vi ser gärna att du har ett öga för detaljer och en lösningsorienterad inställning.
Vidare har du:
Minst 8 års erfarenhet som utvecklare
Tidigare ledarerfarenhet
Erfarenhet av .NET
Erfarenhet av Angular eller liknande frontend-ramverk
Vana att arbeta med molntjänster, meriterande om du har arbetat med Azure
Relevant utbildning inom IT
Meriterande:
Erfarenhet som Tech lead
Erfarenhet som Arkitekt
Erfarenhet av arbete med större IT-projekt
Erfarenhet av Maui/Xamarin/Mobilutveckling
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare för skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och anammar konsekvent ett utifrån-och-in perspektiv för att möta våra passagerares behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för framtiden. Vår kultur är byggd på respekt, att vi bryr oss och ansvar, och vi söker ständigt nya perspektiv för att utveckla vårt resenärslöfte.
Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Välkommen att bli en del av Nobina! Ersättning
