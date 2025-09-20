Tech Account Manager (Sales)
Ecareer AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecareer AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Lidköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Är du en hungrig säljare som älskar att jaga nya affärer och stänga deals? Vill du ha en roll där din prestation direkt speglas i din lön? Då är Ecareer rätt plats för dig!
Vi söker nu en Tech Account Manager som vill vara med och driva vår tillväxtresa. Här är fokus helt på kundbearbetning, affärsutveckling och försäljning - du bygger nätverk, hittar nya affärsmöjligheter och skapar långsiktiga relationer med kunder.
Om rollen
Driva hela säljprocessen - från prospektering och mötesbokning till avslut.
Identifiera nya affärsmöjligheter och bygga upp din egen kundportfölj.
Presentera Ecareers erbjudanden och skapa långsiktiga relationer med kunder.
Jobba nära kollegor för att säkerställa att leveransen motsvarar kundens behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom systemlösningar, produktförsäljning, eller dylikt.
Är orädd, självgående och motiveras av att vinna affärer.
Har ett entreprenöriellt mindset - du gillar att bygga upp något eget.
Är kommunikativ, resultatinriktad och brinner för att göra affärer.
Vad vi erbjuder
Provisionsbaserad lön - din prestation avgör din inkomst. Höga mål = hög lön.
Möjligheten att växa i ett snabbväxande bolag.
Stor frihet att forma din roll och bygga din egen kundbas.
Ett team med samma driv och säljanda som du.
Plats: Göteborg Omfattning: 100%
Urval sker löpande, så tveka inte att ansöka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), http://www.ecareer.se Arbetsplats
ecareer Jobbnummer
9518748