Teaterlärare till kulturskolan
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Pedagogjobb / Eskilstuna Visa alla pedagogjobb i Eskilstuna
2026-06-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna
Nu söker vi en engagerad teaterlärare till Eskilstuna kulturskola. Vill du att fler barn och unga ska upptäcka glädjen med teater? Hos oss får du möjlighet att jobba i en kreativ miljö, vi trivs på jobbet och har roligt tillsammans. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten är ett vikariat på 45% från augusti 2026 till juni 2027.
Eskilstuna kulturskola är öppen för barn och ungdomar i Eskilstuna kommun och har undervisning från fem års ålder till gymnasiet. Kulturskolan har sin grund i barns och ungdomars vilja till upplevelser och eget skapande. Vi väcker nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi erbjuder en bred bas och öppenhet där alla ska känna sig välkomna att prova-på och att upptäcka ett intresse. Vi har ämneskurser inom musik, film, bild och form, teater, musikal samt dans.
Verksamheten präglas av hög kvalitet och professionalitet och verkar för att ge alla möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet och utveckla ett eget skapande under professionell ledning. Kulturskolan har El Sistema, jobbar mot anpassad grundskola och erbjuder också spetsverksamhet som ger specialintresserade barn och ungdomar god grund inför vidare yrkesmässiga studier.
Läs gärna mer om vår kulturskola här: https://www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/eskilstuna-kulturskola
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I rollen som teaterpedagog undervisar du barn och unga i Kulturskolans kursverksamhet inom teater och drama. Du möter elever i åldrarna 819 år och planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och utveckling.
Du handleder elevgrupper genom hela den kreativa processen, från idé och planering till färdig föreställning. Arbetet omfattar även praktiska delar som rekvisita och kostym. Genom övningar, rollspel och improvisation inspirerar du barn och unga att uttrycka känslor, tankar och idéer. Du hjälper eleverna att utveckla sin kreativitet, samarbetsförmåga och sitt sceniska uttryck, samtidigt som du förmedlar glädjen i drama och teater. Du är en del av Kulturskolans gemensamma verksamhet och samarbetar nära med kollegor i olika projekt, aktiviteter och arrangemang.
I tjänsten ingår även administrativa uppgifter. Du arbetar i det digitala verktyget StudyAlong där du schemalägger undervisning, och hanterar elevgrupper. Även dokumentationsarbete ingår i dina arbetsuppgifter.
Du jobbar främst eftermiddagar och kvällar, men även dagtid vid behov. Enstaka helger ingår.Kvalifikationer
Som lägst har du en avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Vi välkomnar sökande med examen som lärare i teater/drama, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med undervisning. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift och är trygg med att använda IT i ditt arbete är krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att organisera produktioner där teater ingår och undervisa barn och unga inom teater. Meriterande är också om du har jobbat på en kulturskola eller motsvarande skola.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta, visa engagemang i ditt arbete och bidra till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du är lyhörd, inlevelsefull och ser varje elev som individ med unika behov och intressen.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Ferietjänst. Framförallt eftermiddag och kväll, men även dagtid. Enstaka helger.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261758". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9950778