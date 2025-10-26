Teamledare- byggservice och grovarbetare
Good Folks Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Good Folks Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Om jobbet
Good Folks söker en Teamledare till våra bygg- och anläggningsprojekt i Stockholm.
Vi ansvarar för material- och återvinningshantering, etablering och byggservice på plats, och söker dig som kan arbeta och leda våra grovarbetare i det dagliga arbetet.
Du planerar, fördelar och följer upp arbetet tillsammans med platsledning och kunder - men deltar själv där det behövs.
Arbetsuppgifter som kan förekomma
Leda och delta i arbetet med trafik, material- och avfallshantering
Planera och etablering, byggstäd och rivning
Fördela uppgifter bland grovarbetare och följa upp arbetet
Ansvara för ordning och reda för våra och kunders arbeten på byggarbetsplatsen
Kommunicera med platsledning och kunder.
Hjälpa till med trafikvakt, provisoriska lösningar och demontage
Dina egenskaper
Naturlig ledare med bra ordningssinne
Ansvarstagande
Trivs i ett praktiskt arbete ute på byggarbetsplats
Har lätt för att samarbeta och stötta andra
Meriterande
Erfarenhet av bygg, anläggning eller logistik
Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller teamansvar
Hjullastare-, teleskoplastare- eller truckkort
Villkor och erbjudande
Projektanställning, 9 månader
Heltid
Arbetstider mellan 06:30-00:00 (varierande)
Plats: Stockholms området
Möjlighet till utveckling och fortsättning
Skicka in din ansökan till ansok@goodfolks.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Ansok@goodfolks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamleadare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9574537