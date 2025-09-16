Teamledare till Plock&Pack
Har du erfarenhet inom logistik och lagerarbete, och dessutom tidigare haft en ledarroll?Då kan detta vara nästa steg i din karriär! Vi söker nu en engagerad och strukturerad Teamledare till vår avdelning Plock & Pack i Rosersberg.
Om rollen
Som lagermedarbetare med utökat ansvar som teamledare hos oss får du en varierad vardag där du både arbetar operativt med plock och pack av kundordrar och leder teamet i det dagliga arbetet. Du kommer att:
Plocka och packa kundordrar med hjälp av våra handdatorer, plockvagnar och vårt automatiserade Autostore-system
Ansvara för att färdigställa ordrar för utleverans
Följa upp KPI:er och driva förbättringsarbete enligt LEAN
Arbeta med utveckling av både medarbetare och arbetsprocesser
Samarbeta tätt med andra avdelningar för att säkerställa ett effektivt flöde
Allt arbete sker i våra interna system och med direkt kundkommunikation.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, lösningsfokuserad och har ett öga för struktur och ordning. Du har lätt för att ta ansvar och trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.
Som teamledare är det viktigt att du är lyhörd och har en god förmåga att motivera och stötta dina kollegor. Du är en lagspelare med stark kommunikationsförmåga och trivs i en roll där du samarbetar med flera olika funktioner.
Minst 1 års erfarenhet i en ledande roll
Erfarenhet inom lager och logistik, gärna inom 3PL/e-handel
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skri
Meriterande:
Erfarenhet av automation, LEAN och teamutveckling
Truckkort
Sist men inte minst, delar du våra värderingar; att vilja mer, ta ansvar och spela för laget.
Om företaget
Shelfless Sverige är ett 3PL-företag (tredjepartslogistik) som hanterar hela logistikkedjan åt våra kunder - främst inom e-handel. Vi hette tidigare DreamLogistics AB och är sedan cirka tre år tillbaka en del av Bring, under det nya namnet Shelfless Sverige.
Vi lever efter mottot "Vi älskar våra kunder" - vilket innebär höga krav på service, effektivitet och kundfokus i allt vi gör.
Praktisk information
Anställningsform: Tillsvidare, heltid (100%) med 6 månaders provanställning
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag (kl. 07-16 eller 08-17)
Placeringsort: Rosersberg
Lön: Enligt kollektivavtal (Transportavtalet)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan och kontakt
Vi arbetar löpande med urvalet och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig på mail till: julia.rudh@bring.com
. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rasmus Eriksen på rasmus.eriksen@bring.com
. Observera att inga ansökningar tas emot via mail, enbart frågor kring tjänsten. Sista ansökningsdag är 5 oktober.
Vi förbehåller oss rätten att utföra bakgrundskontroller på slutkandidater. Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
