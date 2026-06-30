Teamledare Till Meds I Eskilstuna
Arena Personal Sverige AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-06-30
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Om MEDS
MEDS är ett av Sveriges ledande nätapotek med ett brett sortiment på över 30 000 produkter inom läkemedel, hälsoprodukter och egenvård. Här får du snabb leverans – ofta samma dag – direkt hem till dörren!
MEDS har vuxit snabbt sedan sin start 2017 och tar nu nästa steg i expansionen: lagerverksamheten flyttar till en ny och större anläggning i Eskilstuna där verksamheten ska tredubblas i skala – och du är med från dag ett!
Följ med på resan där vi skapar goda kundupplevelser, snabba leveranser och smart lagerhantering i en marknad som växer snabbt i Sverige.
Om rollen som Teamledare
Som Teamledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet på lagret. Du är en synlig och tillgänglig ledare som arbetar tillsammans med teamet och säkerställer effektiva logistiska flöden, hög servicegrad och en säker arbetsmiljö.
Du kommer leda och koordinera bland annat inleveranser till lagret, säkerställer mottagandet av varorna samt att det kontrolleras och registreras korrekt. Under tiden kommer stort fokus även vara på KPI:er och att kvaliteten och tempot går hand i hand.
Du motiverar och utvecklar medarbetarna samtidigt som du driver förbättringsarbete och skapar förutsättningar för att verksamheten når sina mål.
Notera att rollen kommer innefatta 2-skifts arbete.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika team inom lager, logistik eller närliggande verksamhet.
Trivs i en operativ roll där du arbetar nära verksamheten och medarbetarna.
Har god förståelse för logistiska flöden och lagerprocesser.
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att prioritera i en föränderlig miljö.
Har förmåga att kombinera ett tydligt ledarskap med ett prestigelöst arbetssätt.
Kommunicerar väl och bygger starka relationer både inom teamet och med andra funktioner.
Meriterande om du arbetat i olika lagersystem tidigare
Du är en person som leder genom exempel. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs, samtidigt som du har förmågan att skapa struktur, driva förbättringar och få människor att växa. Du förstår att framgång skapas genom laget och att ett gott ledarskap bygger på närvaro, respekt och tydlighet.
Anställningsform
Heltid
2-skift
Tillträde enligt överenskommelse
Vad du erbjuds
Arena Personal som grundades 1994 med kontor över hela landet erbjuder snabb och flexibel bemanning inom lager, industri, kontor, service och flera andra branscher. Arena Personal har varit etablerade i Eskilstuna sedan 1999 och är idag bland annat marknadsledande inom logistiksegmentet med flera lokala kontor i runt om Mälardalen.
Hos oss kommer du få:
En varierande och ansvarsfull roll i en verksamhet med högt tempo.
Möjlighet att påverka och utveckla både processer och arbetssätt.
Ett engagerat team där samarbete och laganda står i fokus.
En arbetsplats som värdesätter initiativförmåga, utveckling och långsiktiga resultat.
Här kommer du få möjlighet att från dag ett vara en del av optimeringen och uppbyggnaden i de nya lokalerna i Eskilstuna. En otrolig möjlighet att vara med redan från start!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992311-2077675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Rademachergatan 1 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9985126