Teamledare till Lagerterminal
2025-09-18
Dina arbetsuppgifter
Är du en driven arbetsledare inom logistik? Vi söker en engagerad team ledare!
Vi söker nu en Team ledare för ett spännande uppdrag hos vår kund på Stigamo. Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via oss i sex månader. Därefter är tanken att du ska bli direktanställd av kunden.
Som Team Ledare spelar du en central roll i den dagliga driften. Du kommer att leda och coacha medarbetare men också vara beredd att arbeta operativt på golvet för att säkerställa att arbetet flyter på effektivt och säkert. Tjänsten kräver att du är en person som trivs med att ha många bollar i luften och har ett sinne för struktur.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara breda och omväxlande. Du har personalansvar där du stöttar lagerchefen med rekrytering, utbildning och tidrapportering. Du ansvarar för att skapa en motiverande arbetsmiljö och sköta den dagliga personal- och semesterplaneringen. I ditt driftsansvar ingår det att se till att produktionsmålen nås och att rutiner följs. Du är också operativt ansvarig för företagets lager- och logistiksystem, som WMS Ongoing. Utöver detta har du ett arbetsmiljöansvar som innebär att du säkerställer en trygg och säker arbetsplats genom att delta i skyddsronder och riskbedömningar. Slutligen ansvarar du för att utrustning hanteras korrekt och att det finns ett effektivt informationsflöde i teamet.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbetsleda inom lagerverksamhet och ett giltigt truckkort för motviktstruck. För att lyckas i rollen har du också en god administrativ vana, med goda kunskaper i både affärssystem och Office-paketet. Du talar och skriver flytande svenska och kan även kommunicera på engelska. Som person är du initiativtagande och tar dig an uppgifter med stort engagemang. Du är strukturerad och har en utmärkt förmåga att hantera många bollar i luften samtidigt utan att tappa fokus. Dessutom är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta med 5S.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan idag. Vi intervjuar kandidater löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Urval kommer att ske löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Vid frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Sophia Malaki på sophia.malaki@randstad.se
.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Personalansvar: Stötta lagerchefen med rekrytering, utbildning och tidrapportering. Du ansvarar för att skapa en motiverande arbetsmiljö, samt sköta personal- och semesterplanering.
Driftsansvar: Ansvara för att nå produktionsmål och se till att rutiner följs. Du är operativt ansvarig för lager- och logistiksystem som WMS Ongoing.
Arbetsmiljöansvar: Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genom att delta i skyddsronder och riskbedömningar.
Utrustning & Information: Ansvara för att utrustning hanteras korrekt och att informationen flödar smidigt i teamet.Kvalifikationer
Skallkrav:
Erfarenhet av att arbetsleda inom lagerverksamhet
Truckkort för motviktstruck
God administrativ vana av affärssystem och Office-paketet
Flytande i svenska och kan kommunicera på engelska
Egenskaper vi värdesätter:
Initiativtagande
Strukturerad
Kommunikativ
Förmåga att hantera många bollar i luftenOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly
