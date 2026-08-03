Teamledare till Ekonomiskt bistånd
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2026-08-03
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På ekonomiskt bistånd jobbar vi med att bedöma ansökningar om rätten till ekonomiskt bistånd. Vårt jobb går ut på att möta, vägleda och motivera personer som söker bistånd till egen försörjning via arbete eller studier. Som samhällets sista skyddsnät finns vi till för de som har behov av oss. Vi är uppdelade i fyra enheter och arbetar i lokaler som ligger centralt och nära tågstation. För oss är samarbete och kunskapsutbyte viktigt, därför har vi organiserade möten i mindre teamgrupper för att bolla tankar och frågor med varandra.
Vi arbetar aktivt med utveckling, digitalisering och nya arbetssätt för att skapa mer tid för möten med människor. Just nu fokuserar vi på att stärka vårt arbete med implementeringen av aktivitetskravet och se till att fler sökande får möjlighet att delta i kompetenshöjande verksamhet.
Nu söker vi en till teamledare till enhet 2!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som teamledare vägleder du och coachar teamet mot gemensamma mål, både enskilt och i grupp. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med enhetschefer och de andra teamledarna. Ni är sju teamledare som arbetar tillsammans med att leda och fördela arbetet, och du kommer att arbeta nära din teamledarkollega på samma enhet. Du säkerställer kvalitén i ärendehanteringen genom att handleda socialsekreterare i sin handläggning och beslutsfattande enligt SoL. Du kan själv bli engagerad i mer komplicerade eller akuta ärenden vilket innebär att du tar snabba beslut när det krävs, oavsett situation. Du arbetar också med statistik, uppdrags- och resultatuppföljningar samt rutinbeskrivningar. Du bidrar till en god arbetsmiljö och har såklart ett professionellt bemötande i samverkan, såväl internt inom förvaltningen som externt med andra delar av kommunen och olika myndigheter.
Du kommer få en introduktion och ett mentorstöd som varar så länge du har behov av det. Du får möjlighet till friskvårdstimme/friskvårdsbidrag, träningstimme och flextid. Vi vill ge dig möjligheten att utveckla dig själv genom både interna och externa utbildningar samt löpande deltagande i föreläsningar inom ditt arbetsområde. Du har även möjlighet att påverka verksamheten i sin helhet genom att vara delaktig i olika utvecklingsuppdrag. Mycket handlar om vad just du har med dig för erfarenheter och intresseområden, samt hur vi tillsammans kan ta tillvara detta i ditt uppdrag som teamledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen som socionom eller beteendevetare. Har du läst socialrätt 7,5 hp är det positivt. Vi ser också att du har minst 2 års aktuell arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom ekonomiskt bistånd. Det är bra om du har erfarenhet som ledare, till exempel som teamledare, samordnare eller projektledare. Vi ser det också som positivt om du har erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och förändringsprocesser.
Du leder på ett sätt som skapar trygghet i gruppen. Du är tydlig, konstruktiv och ger feedback för att hålla hög kvalitet. Du kan fatta beslut i pressade situationer och bemöta människor på ett professionellt sätt. Vi tror att du är en driven person som trivs med att arbeta med utveckling i ett högt tempo. Samtidigt är du trygg och flexibel i att arbeta inom ett område som ofta är i förändring. Vi söker dig som kan se både helheten och detaljerna, och som gärna engagerar dig i allt från vardagsfrågor till större utvecklingsområden. Hos oss får du ett ansvarsfullt och meningsfullt arbete med goda möjligheter att växa i din roll som ledare.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
10018476