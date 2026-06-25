Teamledare till däcklagerverksamhet i Borås

Posti Logistics Staffing AB / Chefsjobb / Borås
2026-06-25


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Publiceringsdatum
2026-06-25

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av att leda personal i en lagerverksamhet och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ansvar för struktur och planering? Vi söker nu en engagerad teamledare med fordonsintresse till vår kund i Viared.

Om tjänsten
• I rollen som teamledare ansvarar du för att planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet på lagret. Du arbetar nära teamet och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet.

Tjänsten är operativ och innebär att du själv deltar i det dagliga lagerarbetet. Du hanterar in- och utleveranser, arbetar administrativt i olika system och bidrar till att skapa tydliga rutiner och en välfungerande lagerprocess.

En viktig del av rollen är truckkörning, där erfarenhet av skjutstativtruck och ledstaplare är avgörande för att lyckas i tjänsten.

Tjänsteinformation
• Placering: Viared, Borås
• Omfattning: Heltid
• Start: Augusti eller enligt överenskommelse.

Profil
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av arbetsledning, teamledning eller samordning inom lager eller logistik.
• Har god vana av lagerarbete och förstår vikten av struktur, planering och effektivitet.
• Är en trygg och närvarande ledare som kan motivera och stötta medarbetare i det dagliga arbetet.
• Trivs med att kombinera praktiskt arbete med administrativa uppgifter.
• Är lösningsorienterad, ansvarstagande och van att arbeta i ett högt tempo.

Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet från lager- eller logistikverksamhet.
• Erfarenhet av arbetsledning eller samordning av personal.
• Truckkort A1–A4 och B1–B4.
• God erfarenhet av skjutstativtruck och ledstaplare.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
• Tillgänglig för heltidsarbete dagtid.

Meriterande
• Erfarenhet från fordons- eller däckbranschen.
• God systemvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
• Intresse för fordon och teknik.
• Erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete och utveckling av lagerprocesser

Vi erbjuder en varierande roll där du får möjlighet att påverka det dagliga arbetet, bidra till verksamhetens utveckling och vara en viktig del av ett engagerat team.

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Therese Henriksson
therese.henriksson@posti.com

Jobbnummer
9978433

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