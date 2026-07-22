Lantbrukslärare växtodling till NBG
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kalmar Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kalmar
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Lantbruksprofilen är en av skolans äldsta och största utbildningsgrenar. Med ny gymnasiereform tar vi nu utbildningen in i framtiden. Du kommer att bli en av de viktigaste personerna i våra elevers vardag. Tillsammans med teamet för utbildningen inom vår lantbruksprofil på naturbruksgymnasiet får du möjlighet att inspirera, engagera och utbilda ungdomar inom lantbruksämnen.
Tjänsten innefattar teoretisk undervisning inne på skolan och ute i fält. Tyngdpunkten i tjänsten kommer att ligga på undervisning i växtodling men även andra ämnen kommer ingå i tjänsten. Din uppgift kommer att vara att förmedla teoretiska kunskaper och förankra det i praktisk användning.
Vi erbjuder dig en livfull arbetsplats där dina idéer och kompetens värderas. Du har möjlighet att tillsammans med dina kollegor forma undervisningen utifrån samsyn och pedagogiska ideér.
Saknar du tidigare erfarenheter av undervisning på gymnasieskola kommer ett individuellt upplägg göras för att du ska få det stöd som krävs för din nya roll.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta med våra fantastiska elever och vara del av vår utveckling av lantbruksutbildningen på skolan. För att passa för tjänsten behöver du ha en gedigen erfarenhet av arbete inom lantbruksområdet och med god kompetens inom växtodling och gärna maskin. Du är en god förebild, social, strukturerad och brinner för att utbilda nästa generation inom den gröna näringen. Du vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för att de ska lyckas nå sina mål!
Du har lätt för att samarbeta både med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du håller dig uppdaterad inom branschen och genomför självständigt din del av undervisningen, såväl planering som genomförande. Du som person har en positiv framtoning och trivs i att befinna dig i en föränderlig vardag.
Du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum och har god förmåga att anpassa undervisningen till olika elevers behov.Kvalifikationer
B körkort
Praktisk erfarenhet inom växtodling
Meriterande (ej krav)
Erfarenhet av att arbeta med eller leda ungdomar
Högre utbildning inom lantbruk, exempelvis agronom eller lantmästare
Yrkeslärarbehörighet
Tillträdesdatum efter överenskommelse.
Omfattning och anställningsform 100% tillsvidareanställning, som föregås av sex månader provanställning.
Sista ansökningsdatum 2026-08-10. Vi kommer att behandla ansökningarna löpande och kan komma att anställa innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Louise Lindberg, louise.lindberg@nbgkalmar.se
eller 076-6415800.
Välkommen med din ansökan!
Om Naturbruksgymnasiet Kalmar
Med ca 200 elever och 45 medarbetare är skolan en levande och dynamisk plats för lärande. Vi är belägna i ett vackert naturområde strax utanför Kalmar, vilket ger våra elever och personal utmärkta förutsättningar för en inspirerande skolgång och arbetsplats. Vi har ett nära samarbete med våra systerskolor Ingelstadgymnasiet och Gamlebygymnasiet.
Läs mer om oss och våra utbildningar på www.nbgkalmar.se.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107991-2112131". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapetkalmarkronoberg.teamtailor.com
Ingelstorpsvägen 103 (visa karta
)
395 91 KALMAR Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Jobbnummer
10009490