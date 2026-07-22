Medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik i Malmö
Region Skåne, Medicinsk service / Sjukhusteknikerjobb / Malmö Visa alla sjukhusteknikerjobb i Malmö
2026-07-22
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Vill du ha en central roll i att säkerställa att den skånska sjukvården har tillförlitlig och avancerad teknisk utrustning? Vill du dessutom bli en del av ett team med hög kompetens, nära samarbeten och ha stora möjligheter att såväl påverka som att utvecklas? Sök då till oss!
Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2 100 medarbetare i förvaltningen.
Bild och laboratorieteknik är ett område inom det specialistoberoende verksamhetsområdet laboratoriemedicin bas. Område bild- och laboratorieteknik består av tre enheter som ansvarar för att upprätthålla den medicintekniska säkerheten genom förebyggande och avhjälpande underhåll av medicinteknisk utrustning. Vi bistår även Region Skånes verksamheter inom bild- och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin med teknisk kompetens. Verksamheten är involverad i investeringar och upphandlingar samt deltar i forskning och utveckling inom området.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik i Malmö!
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att delta i upphandlingar av medicinteknisk utrustning. Rollen innefattar även ansvar för hantering av serviceavtal, att fungera som expert inom området samt att ge stöd och rådgivning till verksamheten i medicintekniska frågor.
I din roll ingår därtill att vara verksamhetens kontaktperson gentemot leverantörer, delta i tvärprofessionella projektgrupper vid införande av nya instrument och tekniska lösningar samt bidra med kvalificerad teknisk support och rådgivning inom området.
Även andra områden kan förekomma såsom att ingå i förvaltningsgrupp med rollen som systemspecialist. Som medicinteknisk ingenjör inom Laboratorieteknik arbetar du dagligen i nära kontakt med laboratorieverksamheterna. Behoven inom de olika specialiteterna förändras kontinuerligt och arbetsuppgifterna kan komma att förändras för att på bästa sätt svara upp mot våra kunders krav. Det finns möjligheter att utvecklas inom området.
Tjänstens huvudsakliga placeringsort är Malmö. Arbete på andra orter inom Skåne kan förekomma då vi har ett regionalt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller har liknande utbildning och/eller erfarenhet som enligt arbetsgivaren bedöms likvärdigt. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Då resor i tjänsten förekommer, främst till de olika orterna i Skåne, är giltigt B-körkort ett krav. Därtill är det en förutsättning för tjänsten att du har erfarenhet av och god kunskap om upphandlingar inom offentlig sektor.
Kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) är meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har kunskaper om och erfarenhet av felsökning av medicinteknisk utrustning. Därtill ser vi gärna att du har goda kunskaper om datorers hårdvara samt allmänna kunskaper om nätverk och nätverkskopplingar. Har god vana att delta i projekt ses det som fördelaktigt.
Då du kommer att arbeta tillsammans med många människor inom olika kompetensområden och med olika yrkesbakgrund är det viktigt att du har lätt för samarbete och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Du som person uppskattar och trivs med planering, struktur och noggrannhet. Därtill är du serviceinriktad, praktiskt lagd, drivande, ansvarstagande och van att dokumentera olika åtgärder. Du trivs med att arbeta med kunden i fokus och ser förändringar som en naturlig del i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Maisa Warda, Enhetschef Maisa.Warda@skane.se Jobbnummer
10009487