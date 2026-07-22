Personlig assistent till 70-årig kvinna i Örebro
Söderort Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderort Assistans Aktiebolag i Örebro
, Nora
, Köping
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Söderort Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela landet. Denna tjänst avser Örebro.
Söderort Assistans AB har fokus på kvalitet och det är viktigt att brukaren har full delaktighet, självbestämmande och inflytande över hur dennes assistans utformas.
Vi som assistansanordnare arbetar för våra brukare genom att erbjuda insatser som är individuellt utformade. Vi vill hjälpa våra brukare att leva sina egna liv, som de själva vill leva det, med hjälp av sina personliga assistenter. Du som söker denna tjänst bör vara noggrann, ordningsam, lyhörd, flexibel och vara bra på att ta direktiv. Du ska kunna arbeta såväl på egen hand som i grupp. Det är viktigt att du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda och det är en fördel om du är bra på att ta egna initiativ. Det är även viktigt att du är lyhörd för vad brukaren vill och behöver.
Vi söker nu två personliga assistenter på heltid som kan möjliggöra vår kunds vardag!
Du som har en hög arbetsmoral, ansvarskänsla samt en vilja och intresse av att utvecklas i arbetet vill inte missa den här chansen.
Du jobbar strukturerat, sätter kundens behov i fokus och drivs av vetskapen att just DIN insats gör skillnad!Publiceringsdatum2026-07-22Beskrivning
Vi söker assistenter till en äldre kvinna i centrala Örebro, Brukaren ser helst kvinnliga sökanden.
Hon är en underbar person, glad och snäll. Hon har en förvärvad hjärnskada och är halvsides förlamad. Hennes intressen är bland annat sol, bad, musik, film, vara ute i naturen samt familjen.Arbetsuppgifter
Som personlig assistent ska du stödja personen med funktionsnedsättningen utifrån dennes behov, så att de upplever bästa möjliga livskvalitet och bistå med samtliga aktiviteter i det dagliga livet - inklusive fritidsaktiviteter och resor samt medverka till social samvaro med goda vänner samt familj.
Mer specifikt: i dina arbetsuppgifter ingår allt från hemmets alla vardagssysslor som städning, dusch och matlagning till att följa med på aktiviteter.Dina personliga egenskaper
Du är en person som trivs med att aktivt arbeta för att kunden ska få en tillfredsställande tillvaro. Vidare så ser du det som en självklarhet att alltid arbeta utifrån kundens behov och önskemål.
Du ska kunna arbeta såväl som dag, kväll, natt samt helg. Du kommer att gå på ett rullande schema där du har varierande arbetstider.
Du ska kunna behärska det svenska språket väl i både tal och skrift, då vi har dokumentationsskyldighet.
Rekrytering sker löpande så ansök redan idag! Förbered gärna med registerutdrag för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning samt utdrag ur misstankeregister.
Omfattning:
Vi söker dig som kan jobba heltid och deltid på rullande schema. Vi söker även vikarier till en deltidsrad, med möjlighet till rullande schema.
Tjänsterna skall tillsättas omgående, så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: kontakt@soderortassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Centralt Örebro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans Aktiebolag
(org.nr 556834-2603) Arbetsplats
Söderort Assistans AB Jobbnummer
10009478