Teamchef till Paramedicin sökes till Neurolgiska Rehabiliteringskliniken
Stiftelsen Stora Sköndal / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Nykvarn
, Nacka
eller i hela Sverige
Är du en engagerad paramedicinare, en god ledare och professionell i din yrkesroll? Då är du rätt person för den här rollen!
I rollen som teamchef kommer du att vara arbetsledare till dina paramedicinska kollegor. Ni arbetar i team med vuxna patienter inom heldygnsrehabilitering. Ni ansvarar för bedömning och behandling i samarbete med ett tvärprofessionellt team. Träningen sker både individuellt och i grupp, med tillgång till gym och fin utomhusmiljö.
Som teamchef har du ett tydligt, coachande och närvarande ledarskap i det dagliga rehabiliteringsarbetet. Du arbetar en stor del i den direkta rehabiliteringen och kan därmed handleda och vara ett stöd, samt främja kollegors och enhetens utveckling.
Som ledare på Stora Sköndal vill vi att du ska vara trygg i dig själv och medveten om dina styrkor och svagheter. Du är bekväm i att ta kommandot och utöva ledarskap. Du startar aktiviteter, ger riktlinjer och tar ansvar. Du kan fatta beslut på egen hand, men involverar relevanta personer i viktiga beslut. Du tar hänsyn till andras åsikter och vågar prova nya idéer.
Du planerar och leder mötesforum och ansvarar även för administrativa arbetsuppgifter såsom schemaplanering, utvecklingssamtal och medverkan i rekrytering. Vi förväntar oss att du som ledare ska vara självklar bärare av våra ledord; omtanke, jämlikhet och förändring.
Att vara teamchef inom Paramedicin på Stora Sköndal innebär att vara en arbetsgivarrepresentant, att delta aktivt i den lokala ledningsgruppen och att vara verksamhetschefens förlängda arm, under hela sin arbetstid. Arbetstiden fördelas mellan kliniskt arbete inom paramedicin och administrativt arbete. Målsättningen är att 80% av arbetstiden utgörs av kliniskt arbete som 20% av administrativ tid. Du deltar också i den lokala ledningsgruppen tillsammans med de andra teamcheferna för att vara delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete och utveckling.
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Om du går vidare i processen så kommer vi att begära in handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Du relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Som person är du engagerad, handlingskraftig, tar stort ansvar för ditt arbete och har god social kompetens. Du drivs av att bidra till verksamhetens utveckling och att skapa goda förutsättningar för både verksamheten och dina kollegor. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, då arbetet ställer krav på kommunikation, dokumentation och administration. Därav är det också viktigt att du har god datorvana.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Vi ser gärna att det visas digitalt, exempelvis via Kivra.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
128 64 SKÖNDAL Arbetsplats
Stiftelsen Stora Sköndal Jobbnummer
10009479