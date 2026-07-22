Bemanningsassistent sökes till Aura Personal
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2026-07-22
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, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bemanningsassistent till Aura Personal
Aura Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar inom fordonsbranschen samt lager och logisitk. Nu söker vi en driven bemanningsassistent som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Hos oss får du en bred och varierad roll där du blir en viktig del av vår rekryterings- och bemanningsprocess. Du kommer bland annat att arbeta med allt inom rekryteringsprocesserna samt konsulthantering.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Genomföra telefonintervjuer och intervjuer på plats med kandidater
Konsulthantering och löpande kontakt med våra konsulter
Bidra i det dagliga rekryteringsarbetet
Vem är du? Vi tror att du är en person med mycket driv, ambition och vilja att lära dig. Du trivs i en roll där tempot är högt och där ingen dag är den andra lik. Du är kommunikativ, strukturerad och gillar att ha mycket kontakt med människor.
Vi ser att du tidigare har haft en ansvarstagande roll, där du fått ta eget ansvar, driva frågor framåt och hantera flera kontaktytor samtidigt. Samtidigt har vi lärt oss att inställning och personlighet ofta väger tyngre än erfarenhet och CV – så det är helheten som avgör.
Vi erbjuder: Hos oss får du chansen att växa i takt med bolaget. Vi är i en expansiv fas, vilket innebär att det finns goda möjligheter för rätt person att utvecklas och på sikt ta en större roll inom organisationen. Du blir en del av ett team som är stolt över sina medarbetare och som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både kandidater och kunder.
Låter det här som du? Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109535-2112162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Västra Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10009500