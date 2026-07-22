Driftansvarig Kallskänk- ICA Maxi Solna
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2026-07-22
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Vi söker en Driftansvarig till vår Kallskänk!
Är du passionerad för mat, kvalitet och service?
Är du dessutom kreativ, har ett öga för kvalitet och trivs i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Som Driftansvarig i vår Kallskänk har du en nyckelroll i den dagliga driften. Tillsammans med dina kollegor skapar du en inspirerande avdelning med hög kvalitet, god lönsamhet och en kundupplevelse i toppklass.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften och planeringen i kallskänken.
Leda, inspirera och stötta teamet i det dagliga arbetet.
Utveckla sortiment, menyer och säsongsanpassade produkter.
Säkerställa hög kvalitet, god livsmedelshygien och ett attraktivt kunderbjudande.
Arbeta aktivt med försäljning, svinn, lönsamhet och ständiga förbättringar.
Säkerställa att avdelningen är välfylld, inspirerande och välkomnande för våra kunder.
Du rapporterar till Försäljningschef Manuella Punkter och ingår i ett team där samarbete, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för mat, service och försäljning.
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ.
Trivs med ett högt tempo och har förmågan att prioritera när det behövs.
Har erfarenhet från butik, kallskänk, restaurang eller annan liknande verksamhet.
Är kreativ och nyfiken på att testa nytt.
Har erfarenhet från kalkyl och receptprogram.
Är van att arbeta mot uppsatta mål och drivs av att skapa goda resultat.
Vi erbjuder:
Hos oss blir du en del av en varm och engagerad arbetsplats där gemenskap, glädje och utveckling står i fokus. Vi ger dig goda möjligheter att växa och erbjuder bland annat
Friskvårdsbidrag & möjlighet till massage
Hälsosamma frukostar och högtidsluncher
Roliga tävlingar och personalfester
10% personalrabatt med ICA-kort
Trygghet och utveckling
Omfattning
Heltid
Varierande arbetstider, vardagar samt arbete var fjärde helg
Provanställning 6 månaderPubliceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 27 augusti 2026 men vi rekryterar löpande – tjänsten kan tillsättas innan dess.
Bakgrundskontroll är del av rekryteringsprocessen
Låter det som nästa steg i din karriär?
👉Ansök redan idag enkelt med mobilen. Urval sker löpande. Vi kontakter dig via epost vidare i processen, så håll koll på din epost och även skräppost så du inte missar viktig information från oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Stormarknad AB
(org.nr 556665-1252)
171 41 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB) Jobbnummer
10009483