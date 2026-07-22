Erfaren tandläkare sökes, stort patientunderlag och attraktiv provision
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2026-07-22
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Erfaren tandläkare sökes, bygg din framtid hos Tandcentralen
Attraktiv provisionsmodell • Stort patientunderlag • Modern klinik • Obegränsade utvecklingsmöjligheter
Är du en skicklig tandläkare som vill arbeta på en klinik där din kompetens uppskattas och där du har alla förutsättningar att utvecklas både professionellt och ekonomiskt?
På Tandcentralen söker vi nu en erfaren tandläkare som vill bli en långsiktig del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en modern och välorganiserad klinik med ett mycket stort och väletablerat patientunderlag. Du kommer snabbt att ha en välfylld tidbok och goda möjligheter att påverka din egen inkomst genom en attraktiv provisionsbaserad ersättningsmodell.
Sedan 2013 har vi byggt upp en uppskattad klinik genom att kombinera hög odontologisk kvalitet, modern teknik och ett genuint engagemang för våra patienter. Vi fortsätter att växa och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Därför väljer tandläkare Tandcentralen
Hos oss får du förutsättningar att fokusera på det du gör bäst, att ge patienterna tandvård av högsta kvalitet.
Vi erbjuder:
• Attraktiv provisionsbaserad ersättning med mycket goda förtjänstmöjligheter. • Ett stort och stabilt patientunderlag med hög efterfrågan på behandlingar. • En välorganiserad verksamhet med effektiva digitala arbetsflöden. • Modern utrustning, inklusive digital scanning, CBCT, guidad kirurgi och eget digitalt tandtekniskt laboratorium. • Erfarna tandsköterskor, receptionister och koordinatorer som skapar ett smidigt arbetsflöde. • Ett nära samarbete med allmäntandläkare, specialister och tandtekniker. • En arbetsplats där kvalitet, utveckling och arbetsglädje står i centrum. • Möjlighet att utveckla nya behandlingsområden och bygga en långsiktig karriär.
Vi söker dig som
• Är legitimerad tandläkare. • Har minst tre års klinisk erfarenhet. • Arbetar självständigt med hög odontologisk kvalitet. • Är trygg i patientkommunikation och har ett professionellt och empatiskt bemötande. • Behärskar svenska väl i tal och skrift. • Trivs med att arbeta i team och vill bidra till en positiv arbetsmiljö.
Extra meriterande
Vi ser gärna att du har erfarenhet eller ett stort intresse av:
• Implantatkirurgi och implantatprotetik. • Protetiska rehabiliteringar. • Digital odontologi och moderna behandlingsmetoder.
En arbetsplats där du kan stanna länge
Vi tror på långsiktiga relationer, både med våra patienter och våra medarbetare. Därför investerar vi kontinuerligt i modern teknik, kompetensutveckling och en arbetsmiljö där varje medarbetare får möjlighet att lyckas.
Om du söker en klinik med ett starkt patientflöde, engagerade kollegor, moderna behandlingsmöjligheter och en ersättningsmodell som belönar din kompetens och arbetsinsats, då vill vi gärna träffa dig.
Ansök idag
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Tandcentralen, där kompetens, kvalitet och utveckling möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104168-2112132". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandcentralen Sverige AB
(org.nr 556912-2806), https://jobb.tandcentralen.se
Tandcentralen Husby (visa karta
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164 32 KISTA Arbetsplats
Tandcentralen Jobbnummer
10009489