Boendestödjare - Vaken natt till LSS-gruppboende i Östhammar
Imera AB / Vårdarjobb / Östhammar Visa alla vårdarjobb i Östhammar
2026-07-22
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Vill du vara med och starta något nytt?
Vill du arbeta natt i en verksamhet där du verkligen gör skillnad?
Imera AB startar nu ett nytt LSS gruppboende i Östhammar i en nybyggd fastighet och söker boendestödjare för vaken natt. Hos oss får du vara med från början och bidra till att skapa en trygg, stabil och professionell verksamhet för individer med komplexa behov.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som nattpersonal arbetar du vaken natt och ansvarar för tryggheten på boendet under natten.
Arbetet innebär bland annat att:
Säkerställa trygghet och struktur under natten
Ge stöd utifrån individuella genomförandeplaner
Hantera oförutsedda situationer med lugn och professionalism
Dokumentera enligt gällande rutiner
Arbeta självständigt med ansvar för verksamheten nattetid
Tjänsterna är schemalagda över veckans alla dagar.
👤 Om dig
Vi söker dig som är trygg, stabil och har ett professionellt förhållningssätt – särskilt viktigt i ensamarbete nattetid.
✅ Krav:
Relevant utbildning (t.ex. Vård- och omsorgsprogrammet eller YH inom socialpedagogik/psykiatri)
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort (obligatoriskt)
Erfarenhet av arbete inom omsorg (minst 2–4 år)
⭐ Meriterande:
Specialistutbildning inom psykiatri eller neuropsykiatri
KBT eller liknande
Erfarenhet av arbete med NPF eller psykisk ohälsa
💡 Personliga egenskaper
Du är trygg i att arbeta självständigt
Du behåller lugn i krävande situationer
Du har god stresstålighet och hög ansvarskänsla
Du bemöter människor med respekt, empati och professionalism
Du har både fysisk och psykisk uthållighet
🎁 Vi erbjuder
Möjlighet att vara med i uppstart av ny verksamhet
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Kollektivavtal och trygga villkor
Generösa friskvårdsförmåner
📌 Övrigt
📍 Arbetsplats: Imeras gruppboende i Östhammar
Utdrag ur belastningsregister och misstankeregister för HVB krävs innan anställning
Urval sker löpande – tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Om arbetsgivaren - Imera AB
Imera AB grundades med visionen att tillhandahålla kvalitativ omsorg. Vi har för närvarande LSS-boenden, daglig verksamhet och personlig assistans i Uppsala med omnejd, Motala och snart Östhammar. Vi erbjuder service med personal som är både erfaren och kompetent. Våra team är experter på att skapa en trygg och stödjande miljö för alla våra boende. Vi arbetar kontinuerligt för individers förbättrade livskvalitet och strävar efter att tillgodose individuella behov och erbjuda den bästa omsorgen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: rekrytering@imera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattpersonal Östhammar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Imera AB
(org.nr 556523-3284) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
IT & HR partner
Johan Helander Holmberg rektytering@imera.se Jobbnummer
10009496