Teamledare sökes till lager i Torsvik
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-01
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Har du erfarenhet inom lager och logistik och är redo att ta nästa steg i karriären – eller har du redan en ledande erfarenhet och vill fortsätta utvecklas? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en engagerad och driven teamledare till vår kunds lagerverksamhet i Torsvik. I detta uppdrag blir du en viktig nyckelperson i det dagliga arbetet och bidrar till struktur, effektivitet och en stark teamkänsla.
Som teamledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i lagerverksamheten. Du är en närvarande ledare som stöttar teamet i att nå uppsatta mål och säkerställer att arbetet utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Rollen är delvis operativ, vilket innebär att du själv arbetar ute i verksamheten och är en del av det dagliga lagerarbetet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Leda och fördela det dagliga arbetet
Coacha och motivera medarbetare på både individ- och gruppnivå
Säkerställa att arbetsflöden är optimerade och effektiva, med fokus på plockmål och prestation
Följa upp resultat och arbeta aktivt med förbättringar
Hantera sjukärenden och ha löpande dialog med konsultchef
Aktivt delta i det dagliga arbetet med plock, pack och truckkörning
Tjänsten är på heltid och förväntas starta i septemer eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är varierande och förlagda till måndag–fredag.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och utför arbetet hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet inom lager och logistik och som nu vill ta nästa steg i din karriär. Du är en person som naturligt tar ansvar, har ett driv framåt och trivs i en roll där du får arbeta nära både människor och verksamhet. Du motiveras av att se andra utvecklas och har förmågan att skapa engagemang i gruppen, samtidigt som du har ett tydligt fokus på resultat och effektivitet.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av lager- och logistikarbete
Har ett intresse för ledarskap och att utveckla andra
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god prioriteringsförmåga
Har god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroende i teamet
Trivs i en tempofylld miljö med fokus på prestation och mål
Har god systemvana, gärna erfarenhet av personalsystem såsom Quinyx
Det är meriterande om du tidigare har haft en ledande roll, exempelvis som teamledare eller med personalansvar, men vi välkomnar även dig som är redo att ta klivet upp och växa in i en ledarroll.
För den här rollen behöver du ha truckkort A+B och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, eftersom all kommunikation, instruktioner och säkerhetsrutiner sker på svenska.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
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556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . jonkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
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