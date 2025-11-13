Teamledare/Scrum Master
2025-11-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Piteå
, Umeå
, Storuman
, Örnsköldsvik
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget innefattar bland annat förvaltning och vidareutveckling av inköpt system för behörighetshantering. Förutom rollen som teamledare/scrum master i leveransteamet kan arbetsuppgifterna även omfatta systemutveckling och test.
Utveckling och förvaltning av kundens applikationer sker kontinuerligt för att stödja kundens kärnprocesser. En stor del av kundens system är utvecklade i Java. Inom förvaltning sker både vidareutveckling av egenutvecklade system och konfiguration av inköpta.
Skallkrav
Minst fem års erfarenhet av att arbeta som teamledare/scrum master i ett agilt team
Minst fem års erfarenhet av arbete med modeller för behörighetsstyrning
Minst fem års erfarenhet av testning/kravhantering gällande upphandlade IT-system
Universitetsutbildning inom systemutveckling
Börkrav
Erfarenhet inom förvaltning inkl. vidareutveckling av inköpta IAM-system hos myndighet
Erfarenhet av produkten RSA IGL
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-11-13
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb.
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659)
