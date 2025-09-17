Teamledare mjukvaruutveckling
2025-09-17
Vår kund söker en teamledare för mjukvaruutveckling som vill kombinera tekniskt ledarskap med praktiskt utvecklingsarbete. Du kommer att spela en nyckelroll i att forma framtidens kontrollsystem för deras magnetronmodulatorer - teknik som används i allt från väderradar till cancerbehandling.
Vad du kommer att göra
Leda och coacha ett mindre team av mjukvaruutvecklare i det dagliga arbetet.
Arbeta hands-on med hårdvarunära mjukvaruutveckling.
Etablera och förbättra arbetssätt för agil utveckling (Scrum/Kanban).
Utveckla DevOps-principer, CI/CD och testautomation.
Samarbeta med produktägare för att prioritera tekniskt hållbara lösningar.
Driva kravhantering, spårbarhet och struktur i utvecklingsprocessen.
Säkerställa hög kvalitet i våra mjukvaruleveranser - både till kund och produktion.
Vi tror att du har
Erfarenhet av tekniskt ledarskap inom mjukvaruutveckling.
God förståelse för DevOps, CI/CD och automatiserad testning.
Vana att arbeta agilt och anpassa metoder efter teamets behov.
Ett coachande förhållningssätt och god kommunikationsförmåga.
Erfarenhet av versionshantering och samarbete i kod (t.ex. Git).
Intresse för att bygga upp struktur där det ännu inte finns färdiga processer.
Är du en teknisk ledare med hjärta för både kod och människor?
Vi letar efter dig som är nyfiken, lyhörd och strukturerad - och som trivs i gränslandet mellan teknik och teamwork. Som teamledare får du inte bara forma framtidens styrsystem för magnetronmodulatorer, du får också coacha ett engagerat team, bygga upp smarta arbetssätt och vara med där det händer.
Du gillar att ta initiativ, har ett öga för detaljer utan att tappa helheten, och brinner för att skapa tydlighet i komplexa miljöer. Och du vet att riktigt bra teknik skapas tillsammans.
I det här jobbet får du:
Arbeta med avancerad teknik i ett internationellt sammanhang.
Vara en del av ett tvärfunktionellt R&D-team med experter inom mekanik, elektronik och mjukvara.
Påverka både teknikval och arbetssätt i ett företag med korta beslutsvägar.
Möjlighet att växa - både som utvecklare och ledare
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig.
The Place - Where happy work happens
Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Lena Forsberg lena.forsberg@theplace.se 0765-362705
9514415