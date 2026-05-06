Teamledare lokalvård Bollnäs/Söderhamn
MIAB söker Teamledare till vårt område i Bollnäs/Söderhamn som växer med fler kunder och medarbetare.
I rollen som Teamledare kommer du att planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på tilldelat område. Du bemannar med vikarier när så behövs samt säkerställer att kund och personal har en bra dag på jobbet!
Tjänsten innebär att du har kundkontakt vilket ställer höga krav på känslan för service med omtanke, vilket också är MIABs ledord.
I rollen kommer du även att utöva lokalvård till viss del hos våra kunder under din arbetsdag om så krävs. Du är flexibel och är alltid beredd att hoppa in i rollen som lokalvårdare om så behövs för att säkerställa leverans till kund. Du arbetar tillsammans med kollegor med samma befattning och rapporterar till Driftchef.
Vi förflyttar för mellan våra kunder i bil vilket kräver att du har körkort för manuell bil och kör på ett tryggt och säkert sätt.
Arbetet innebär även att arbeta i våra system som kräver datakunskap.
Språkkrav för tjänsten: Svenska
Svenska språket är ett krav med att kunna tala, läsa och kommunicera med enkelt språk.
Om dig:
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård och meriterande om du innehar SRY, Pryl eller INSTA 800 utbildning. Även ledarskapsutbildning är meriterande.Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
MIAB AB har bedrivit lokalvård sedan 1979, vilket har gett oss en bred och gedigen erfarenhet av att utföra lokalvård i såväl offentlig som privat företagsmiljö. Vi arbetar flexibelt och proaktivt, alltidmed ett professionellt utförande och uppträdande med kunden i fokus. MIAB Facility Services är en del av MIAB-gruppen. MIAB gruppen omsätter idag ca 1 miljard SEK och har 4800 anställda.
Körkort Klass B för manuell bil är ett krav för tjänsten
Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Tjänsten är heltid med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och omgående, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor, kontakta Anders Hillberg, Operations Manager Norr, anders.hillberg@miabab.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7686021-1983927".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miab AB
https://jobb.miabab.se
Bollnäs Sjukhus (visa karta
)
821 31 BOLLNÄS
För detta jobb krävs körkort.
