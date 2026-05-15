Verksamhetsutvecklande samordnare till servicesupport
2026-05-15
Servicesupport fungerar som en kanal in för Region Gävleborg, där operativa och administrativa frågor länkas samman. Vi hanterar över 50 000 ärenden årligen inom hela Region Gävleborg. I huvudsak rör det sig om beställningar och avvikelser inom lokalvård, fastigheter, fordon, E-tjänstekort, interiörer och bostäder. Idag arbetar åtta medarbetare i supporten och då samordnaren går vidare till andra uppgifter behöver vi hitta en ersättare. Uppdraget är regionsövergripande och fokus är alltid på kunden och våra värderingar bygger på respekt & ödmjukhet, öppenhet & ärlighet samt professionalism & ansvar.
Arbetsuppgifter
På servicesupport hanterar du dagliga kontakter med Region Gävleborgs medarbetare, olika kunder och leverantörer. Du stöder och samverkar med enhetschef, tjänsteägare och driftledare med administration och analyser inom området fastighetssupport, försörjning och journalservice. Som samordnare hos oss kommer stort fokus ligga på att tillsammans med enhetschefen leda verksamhetens utveckling och kvalitetsarbete, där du bland annat kommer att stödja i arbetet med att utveckla lokala ledningssystem och målsättningar för kvalitet och driftsäkerhet. I din roll ingår att hålla ledningen informerad om förändring i regelverk inom kvalitetsområdet och förmedla kunskap om aktuella förbättringsmetoder. Du fungerar som stöd vid, och vid behov, svarar för upprättandet av lokala rutiner/instruktioner för verksamheten, som du också ansvarar för en årlig granskning av. Du kommer att samverka med andra aktörer inom fastighetsförvaltningen för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet.
Som samordnare hos oss kommer bland annat att
• delta och driva projektarbeten och förbättringsarbeten, bland annat med hjälp av AI
• ta emot, registrera, vidarebefordra, utreda, föreslå åtgärder och besvara inkommande avvikelser, synpunkter, klagomål från kunder, leverantörer och övriga verksamheter inom Region Gävleborg
• sammanställa och genomföra analyser av avvikelser, granskningar, klagomål med mera som presenteras till enhetschef
• initiera och delta i förbättringsarbete utifrån genomförda analyser av avvikelser, granskningar, klagomål med mera
• initiera, planera, genomföra och dokumentera kvalitetsrevisioner och annan egenkontroll inom enheten
• utbilda medarbetare i syfte att öka kunskap, förståelse och engagemang för kvalitets- och säkerhetsarbete samt i avvikelserapportering- och hantering
• initiera och medverka i risk- och händelseanalysarbete, samt återrapportera dessa i alla personalgrupper.
Hos oss får du
• arbeta operativt i en spännande och varierande arbetsmiljö
• arbeta med en kompetent personalgrupp
• utvecklas i din yrkesroll och vara en drivande kraft i resan att forma framtiden för verksamheten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel med ett lösningsorienterat förhållningssätt och som trivs i föränderliga miljöer där du snabbt kan anpassa dig och ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga och du är en problemlösare med förmåga att se helheten och som snabbt kan identifiera samband.
I rollen som samordnare ska du ha
• en eftergymnasial utbildning inom IT, logistik eller annan relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
• god kommunikativ förmåga i svenska språket i tal och skrift
• erfarenhet av att leda projekt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
