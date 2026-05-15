Administratör med rekryteringsansvar till bemanningsenheten
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-05-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-15Arbetsuppgifter
Som administratör inom bemanningsenheten kommer du att få en viktig roll där du stödjer våra chefer med bemanning av korttidsvikarier.
I rollen som administratör kommer du bland annat arbeta med följande uppgifter:
• Rekrytering av vikarier
• Förmedling av befintliga vikarier via vårt digitala bemanningssystem, Time Care Pool
• Regelbunden kontakt med vikarier
• Systemadministration i Time Care Planering
• Kontakt med verksamhetens cheferkring bemanning
• Introduktionsutbildning för vikarier
• Utvecklingsarbete kring kvalité och likvärdighet
• Övrig personaladministration
I en del av tjänsten ingår även telefonsupport 06.30-12.00 måndag- fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta serviceinriktat, med ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot både skola/förskola och mot timvikarier.
För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, ha modet att ta egna initiativ och förmågan att prioritera i din vardag. Självklart är du en fena på struktur och planering och trivs i en miljö som är föränderlig.
Du har förmågan att se ett helhetsperspektiv där du kan prioritera bland de arbetsuppgifter och behov som uppkommer under dagen. Du gillar att arbeta med andra människor, har en god samarbetsförmåga samt är trygg i att ansvara för och genomföra utbildningar. Vidare är du ansvarstagande, driven och har förmågan att arbeta i ett högt tempo.
Du innehar gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning som vi bedömer lämplig.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av olika adminstrativa uppgifter samt ha god vana att hantera olika digitala system. Det är meriterande ifall du har kunskap och erfarenhet från arbete i programmen Time Care Pool och Time Care Planering.
Tjänsten förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i svenska, tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9910608