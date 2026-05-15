CE-chaufför sökes Link + Trailer Omgående start
2026-05-15
Mannit Åkeri AB söker CE-chaufför (LINK + TRAILER)
Familjeägt åkeri | Start omgående
Vi söker en erfaren chaufför med CE-behörighet för körning med LINK och TRAILER. Arbetet innebär längre sträckor inom Sverige, ofta med övernattning i bilen under veckan. Publiceringsdatum2026-05-15Kvalifikationer
* CE-körkort
* Giltigt YKB och förarkort
* Det är KRAV att ha erfarenhet av att köra LINK + TRAILER
* Klarar att vara borta flera dagar i följd
* Talar svenska eller engelska
• ----------------
Vi erbjuder:
* Omgående start
* Kollektivavtal
* Familjeägt åkeri med ordning och reda
* Välskötta fordon
* Fast eller varierande körning enligt överenskommelse
Körningen utgår från Eskilstuna
Kontakta oss vid intresse:
[0760249870]
[mannitakeri@gmail.com
]
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9910611