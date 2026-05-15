CE-chaufför sökes Link + Trailer Omgående start

Mannit Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Burlöv
2026-05-15


Mannit Åkeri AB söker CE-chaufför (LINK + TRAILER)

Familjeägt åkeri | Start omgående

Vi söker en erfaren chaufför med CE-behörighet för körning med LINK och TRAILER. Arbetet innebär längre sträckor inom Sverige, ofta med övernattning i bilen under veckan.

Kvalifikationer
* CE-körkort

* Giltigt YKB och förarkort

* Det är KRAV att ha erfarenhet av att köra LINK + TRAILER

* Klarar att vara borta flera dagar i följd

* Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder:

* Omgående start

* Kollektivavtal

* Familjeägt åkeri med ordning och reda

* Välskötta fordon

* Fast eller varierande körning enligt överenskommelse

Körningen utgår från Eskilstuna

Kontakta oss vid intresse:

[0760249870]

[mannitakeri@gmail.com]
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

