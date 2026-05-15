Starta något nytt tillsammans med mig - personlig assistent i Järna
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje
2026-05-15
Snart flyttar jag till egen lägenhet i Järna och då börjar en helt ny vardag - min personliga assistans ska byggas upp från grunden. Därför söker jag dig som vill kliva in i något nytt och vara med från allra första början.
Vem är jag?Jag är 31 år och tycker om att ha människor omkring mig. Jag kommunicerar inte så mycket med ord, utan visar istället med kroppen hur jag mår och vad jag vill. För mig är det viktigt att du ser, känner in och har tålamod att förstå mig.
Jag gillar att vara ute, ta promenader och hålla igång. Musik betyder mycket för mig - det sätter stämningen i vardagen. Gillar du också musik (och kanske kan spela lite gitarr?) så är det ett stort plus.
Så ser jobbet utDu följer mig i min vardag - hemma, ute på aktiviteter och vid behov även till vårdbesök. Ibland jobbar ni två tillsammans.
Jag behöver hjälp med det mesta i min dag - och ditt jobb handlar mycket om att stötta, motivera och skapa trygghet i allt vi gör.
Jag har epilepsi, och du kommer få lära dig hur du hanterar anfall och medicinering på ett tryggt sätt.
Det jag behöver från digDu behöver inte vara perfekt - men rätt inställning är avgörande:
Du är närvarande och uppmärksam
Du blir inte stressad, utan behåller lugnet
Du vågar ta ansvar i situationer som kräver det
Du respekterar att jag alltid behöver någon nära
Körkort? Bra, men inget måste
En assistans som byggs tillsammansDet här är inte en "färdig" arbetsplats - vi skapar strukturen tillsammans. För mig är det viktigt med ett team som samarbetar, där alla utgår från vad som fungerar för mig i vardagen.
Vill du ta ett större ansvar?Det finns också möjlighet att kliva in som arbetsledare. Då är du med och håller ihop helheten - från scheman till introduktion av nya assistenter och den dagliga driften.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
