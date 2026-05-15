Professionell Lokalvårdare i Malmö med omnejd
2026-05-15
Professionell Lokalvårdare till Malmö:
Malmö Maids & Home Services AB är ett växande städföretag i Malmö med högt kundbetyg och starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Vi erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag.
Vi söker nu fyra erfarna lokalvårdare som vill arbeta i Malmö med omnejd. Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och som trivs med att arbeta självständigt hos kunder.Publiceringsdatum2026-05-15Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos Malmö Maids arbetar du självständigt ute hos våra kunder och ansvarar för att leverera professionell städning med hög kvalitet.
Arbetet kan bland annat inkludera:
• Hemstädning
• Kontorsstädning
• Storstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputsning
• Trappstädning
• Visningsstädning
• Barnpassning vid behov
Du arbetar med stort eget ansvar och förväntas hålla hög standard i alla uppdrag.
Viktig information om tjänsten:
Tjänsten kan vara på 30 %, 40 %, 50 % eller heltid beroende på tillgänglighet, erfarenhet och kundbokningar.
Städarbete är fysiskt krävande och kräver energi, fokus och god arbetskapacitet.Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, punktlig och noggrann. Du är van vid att arbeta självständigt och har en stark känsla för kvalitet.
För att vara aktuell för tjänsten krävs:
• Erfarenhet av professionell hemstädning från ett företag. Erfarenhet från eget hem räknas inte
• 2 till 4 års erfarenhet av professionell städning
• God arbetsmoral och ansvarstagande
• Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
• Professionellt bemötande mot kunder och kollegor
• Att du inte driver eller äger ett eget städföretag
• Kunna navigera med GPS och hitta mellan kunder
• Vara bekväm med att resa med buss och kollektivtrafik om du inte har körkort och bil
• Utdrag ur belastningsregistret innan anställning
• Du bör bo i Malmö, Lund eller Trelleborg eftersom arbetet främst utförs i Malmö
Transport:
Körkort och tillgång till bil är meriterande men inget krav. Om du inte har körkort och bil måste du vara villig att resa mellan kunder med kollektivtrafik.
Språkkrav:
• Engelska krävs
• Tagalog är meriterande
• Svenska är meriterande
Vi erbjuder våra anställda:
Malmö Maids har som mål att vara en trygg och professionell arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider
• Tjänstepension
• Försäkringar och trygga arbetsvillkor
• Friskvårdsbidrag upp till 5000kr/år
• Trevliga kollegor och professionell arbetsmiljö
• Gratis bussbiljett och bonusar osv.
Vill du bli en del av Malmö Maids?
Skicka in din ansökan redan idag!
OBSERVERA!: Vi tar ENDAST emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via e post behandlas inte.
Ansök ENDAST här:https://form.jotform.com/260457309486061
9910594