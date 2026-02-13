Teamledare lokalvård

KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Chefsjobb / Malmö
2026-02-13


Vill du ta nästa steg i din karriär inom lokalvård och teamledning?
Nu har du chansen att bli en del av KS Städ & Fönsterputs AB - ett branschledande städ- och underhållsföretag som sätter kvalitet, service och kundnöjdhet i första rummet.
Vi växer stadigt och söker nu en erfaren och driven teamledare inom lokalvård med fokus på trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera ledarskap, planering och praktiskt arbete i en central roll med stort ansvar och stor frihet.
Om rollen
Som teamledare är du en av våra nyckelpersoner i verksamheten. Du leder, stöttar och coachar ditt team i det dagliga arbetet - samtidigt som du själv deltar operativt i lokalvården.
Rollen är en kombinerad tjänst där du både arbetar praktiskt ute på plats och har administrativa och ledande uppgifter. Du fungerar som länken mellan städteamet och ledningen och säkerställer att arbetet utförs effektivt, tryggt och enligt våra kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och fördela arbetsuppgifter inom städteamet

Introducera och handleda nya medarbetare

Säkerställa att städrutiner, kvalitet och säkerhet följs

Stödja teamet i det dagliga arbetet och delta i lokalvården

Vara kontaktperson gentemot drift/ledning i städrelaterade frågor

Utföra kvalitetskontroller och kundbesök

Hantera beställningar från kunder och rapportera till närmaste chef

Kontrollera material- och förrådsnivåer samt beställa städmaterial

Rapportera avvikelser, fel och behov av åtgärder i lokalerna

Bidra till en positiv arbetsmiljö och en stark teamkänsla

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom städ eller service

Är strukturerad, lösningsorienterad och bra på att planera

Har god kommunikativ förmåga och trivs med att leda andra

Är självgående, flexibel och serviceinriktad

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Har B-körkort och god körvana

Är en positiv lagspelare som trivs i en roll med både praktiska och administrativa delar

Vill du bli en del av ett företag som står för kvalitet, service och engagemang - där både kunder och medarbetare trivs?
Då ser vi fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: CV@ksstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB (org.nr 556878-8730)
Gottorpsvägen 58D (visa karta)
218 45  VINTRIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9740702

