Teamledare lokalvård
KS Städ & Fönsterputs Almvik AB / Chefsjobb / Malmö
2026-02-13
Vill du ta nästa steg i din karriär inom lokalvård och teamledning?
Nu har du chansen att bli en del av KS Städ & Fönsterputs AB - ett branschledande städ- och underhållsföretag som sätter kvalitet, service och kundnöjdhet i första rummet.
Vi växer stadigt och söker nu en erfaren och driven teamledare inom lokalvård med fokus på trappstäd, kontorsstäd, fönsterputs, hemstäd och flyttstäd. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera ledarskap, planering och praktiskt arbete i en central roll med stort ansvar och stor frihet.
Om rollen
Som teamledare är du en av våra nyckelpersoner i verksamheten. Du leder, stöttar och coachar ditt team i det dagliga arbetet - samtidigt som du själv deltar operativt i lokalvården.
Rollen är en kombinerad tjänst där du både arbetar praktiskt ute på plats och har administrativa och ledande uppgifter. Du fungerar som länken mellan städteamet och ledningen och säkerställer att arbetet utförs effektivt, tryggt och enligt våra kvalitetskrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och fördela arbetsuppgifter inom städteamet
Introducera och handleda nya medarbetare
Säkerställa att städrutiner, kvalitet och säkerhet följs
Stödja teamet i det dagliga arbetet och delta i lokalvården
Vara kontaktperson gentemot drift/ledning i städrelaterade frågor
Utföra kvalitetskontroller och kundbesök
Hantera beställningar från kunder och rapportera till närmaste chef
Kontrollera material- och förrådsnivåer samt beställa städmaterial
Rapportera avvikelser, fel och behov av åtgärder i lokalerna
Bidra till en positiv arbetsmiljö och en stark teamkänsla
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom städ eller service
Är strukturerad, lösningsorienterad och bra på att planera
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att leda andra
Är självgående, flexibel och serviceinriktad
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort och god körvana
Är en positiv lagspelare som trivs i en roll med både praktiska och administrativa delar
Vill du bli en del av ett företag som står för kvalitet, service och engagemang - där både kunder och medarbetare trivs?
Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: CV@ksstad.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teamledare". Omfattning
Arbetsgivare KS Städ & Fönsterputs Almvik AB
(org.nr 556878-8730)
Gottorpsvägen 58D (visa karta
)
218 45 VINTRIE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740702