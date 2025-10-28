Teamledare Lokalvård
Bostaden är den viktigaste och dyraste investeringen vi gör som privatpersoner. Bostäder är också världens största tillgångsslag. Nabo gör det enkelt att engagera sig i sitt boende även om man inte själv är ekonom, jurist och fastighetsingenjör. Varje dag förenklar vi för brf-styrelser, fastighetsägare och de boende så att de får mer tid över till annat.
Nabo är på en resa för att forma framtidens förvaltning och boendetjänster. Vi ser en bransch som alldeles för länge saknat nya, smarta och digitala lösningar - och det har vi börjat förändra. Vill du vara med på resan?
Nabo är den enda aktören i branschen som utvecklat sin egen plattform för förvaltning av bostäder. Den automatiserar rutinarbete och underlättar vardagen för både kunder och våra egna experter inom förvaltning.
För att forma framtidens förvaltning och boendetjänster behöver vi ligga längst fram. Och vi behöver vara modiga och engagerade. På Nabo har du tydliga mål och driver din egen utveckling med stöd av engagerade ledare. Utöver den personliga utvecklingen hoppas vi att våra dagar tillsammans består av hög trivsel och många skratt. Vårt mål är att tiden på Nabo ska vara din karriärs höjdpunkt.
Om rollen
Nabo söker nu efter en driven och prestigelös lokalvårdare med ett högt servicetänk!
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra städning av allmänna utrymmen som trapphus, tvättstugor och cykelrum etc.
Våra kunder är bostadsrättsföreningar i Göteborg med omnejd. Du kommer i den här rollen att arbeta både självständigt med städning men även agera teamledare för gruppen i att handla in material och kunna göra egenkontroller på egen personal. I den här rollen kommer du även att ha en del kundkontakt, vid uppstart och vid eventuella klagomål.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lokalvård. Vi tror att du är duktig på att strukturera och organisera ditt eget arbete. Du är lösningsorienterad och handlingskraftig samt har tidigare vana att dokumentera ditt arbete.
Dina tidigare erfarenheter
Tidigare erfarenhet av lokalvård.
B-körkort och god körvana. (Krav)
Tidigare erfarenhet av att dokumentera ditt arbete.
Kan kommunicera i tal och skrift på Svenska
God datorvana
Meriterande Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med bostadsrättsföreningar.
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande roll
Erfarenhet av fönsterputsning
Publiceringsdatum2025-10-28Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker denna roll är en prestigelös och driven person. Du är detaljorienterad och ser stolthet i ett väl utfört arbete. Du är en glad och positiv person som tycker att det är viktigt att göra dina kunder nöjda samt ha en bra gemenskap med dina kollegor.
Vad händer framåt Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
FrågorVid frågor kontakta Ailin Mirkhandan, Talent Partner Odevo SE
Placeringsort
Göteboorg Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nabo Group AB
(org.nr 559118-7496), http://www.nabo.se Arbetsplats
Nabo Kontakt
Ailin Mirkhandan ailin.mirkhandan@odevo.com Jobbnummer
9578550