Teamledare kvällstid
2025-08-23
Om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter är att ansvara för jourtelefon, bemanning inför nattskiftet samt stöttar vår personal vid frågor. Vid behov deltar du själv i produktionen för att säkerställa flödet.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för jourtelefon samt bemanning av frånvaro innan nattskift
Stötta personal vid praktiska frågor
Vid behov stötta produktionen
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du har erfarenhet av arbetsledning inom industri eller bemanning och trivs i en roll där du får ta ansvar och snabba beslut. Du är stresstålig, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både konsulter och kunder. Flexibilitet och ansvarskänsla är en självklar del av ditt arbetssätt, och du är beredd att själv hoppa in i produktionen när det behövs.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom industri eller bemanning
Flerårig erfarenhet av industriarbete
Meriterande
Truckkort
Relevant utbildning för arbetet
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Mån-tors, 16:00 - 00:00
Omfattning: Minst 50%
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
