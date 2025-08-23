Teamledare kvällstid

Hirely AB / Chefsjobb / Trollhättan
2025-08-23


Visa alla chefsjobb i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet, Grästorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Trollhättan, Uddevalla, Färgelanda, Alingsås, Lysekil eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-23

Om tjänsten
Dina huvudsakliga uppgifter är att ansvara för jourtelefon, bemanning inför nattskiftet samt stöttar vår personal vid frågor. Vid behov deltar du själv i produktionen för att säkerställa flödet.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för jourtelefon samt bemanning av frånvaro innan nattskift

Stötta personal vid praktiska frågor

Vid behov stötta produktionen

Om dig som söker

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du har erfarenhet av arbetsledning inom industri eller bemanning och trivs i en roll där du får ta ansvar och snabba beslut. Du är stresstålig, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både konsulter och kunder. Flexibilitet och ansvarskänsla är en självklar del av ditt arbetssätt, och du är beredd att själv hoppa in i produktionen när det behövs.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom industri eller bemanning

Flerårig erfarenhet av industriarbete

Meriterande

Truckkort

Relevant utbildning för arbetet

Vad vi kan erbjuda dig

Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor

Arbetstider: Mån-tors, 16:00 - 00:00
Omfattning: Minst 50%
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående

Om Tranpenad Group

Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega.

Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025

Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.

Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.

För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Tranpenad

Jobbnummer
9472628

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: