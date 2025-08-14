Teamledare Internlogistik, NÄL
Västra Götalandsregionen / Vaktmästarjobb / Trollhättan Visa alla vaktmästarjobb i Trollhättan
2025-08-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
På ett sjukhus är det mycket som ska flyta på för att verksamheten ska fungera på ett önskvärt sätt.
Inom område Internlogistik tar vi ansvar för att leverera effektiva logistiklösningar som stöder vårdens behov. Nu söker vi en Teamledare till vår verksamhet i Trollhättan. Välkommen med din ansökan senast 28 augusti. Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som Teamledare leder du det operativa arbetet för våra medarbetare inom Internlogistik på NÄL. Du arbetar mot våra uppsatta mål och prioriterar samt planerar den dagliga verksamheten i nära samarbete med enhetschef. Som teamledare är du ansvarig för att säkerställa och upprätthålla en god kvalitet och leverans gentemot Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Löpande förbättringsarbete och avvikelsehantering är en del av vardagen då vi hela tiden arbetar för att utveckla våra processer och rutiner.
Som Teamledare kommer du även att delta i projekt, arbeta för att säkerställa kvalitet och effektivitet samt verka för delaktighet och en god arbetsmiljö på enheterna. Uppgifterna kommer främst vara av administrativ karaktär där kontakt med leverantörer och kunder utgör en stor del. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är att:
Säkerställa en optimal bemanning på enheten
Upprätthålla hög kvalitet och effektivitet
Ansvara för egenkontroller, leveranskontroller och avvikelser
Vägleda medarbetare på enheterna vad gäller arbetsuppgifter, prioriteringar, arbetssätt och rutinerKvalifikationer
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning alternativ annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har ett par års erfarenhet av arbete inom lager och logistik. Som person är du ansvarstagande, kommunikativ och samarbetsvillig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra, även om det nödvändigtvis inte har varit en formell ledarroll. Vidare har du goda kunskaper inom digitala system samt datavana. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och har förmågan att förmedla information och instruktioner på ett pedagogiskt sätt. Då stora delar av din arbetstid kommer spenderas ute i verksamheten är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna vara i rörelse hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment. B-körkort för manuell växellåda och god körvana är meriterande.
Vårt uppdrag
Inom Internlogistik ansvarar vi för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är totalt cirka 230 medarbetare. Våra medarbetare inom Internlogistik tar emot och hanterar allt inkommande gods till godsmottagningen och ser till att post, bud och paket kommer upp till rätt avdelning. Vi transporterar även prover och analyssvar mellan avdelning och labb så att vården så snabbt och effektivt som möjligt kan få svar och kunna besluta om patientens behandling. Utöver det tar vi också hand om avfallshanteringen samt levererar tvätt och läkemedel. Som Teamledare hos oss får du möjlighet att bidra till en välfungerande hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen.Övrig information
Frågor om tjänsten hanteras av Heli Andersson, enhetschef.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Trollhättan Kontakt
Heli Andersson, Enhetschef 0700825336 Jobbnummer
9457767